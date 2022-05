"United Cities of Tourism": Unter diesem Motto startet WienTourismus gemeinsam mit seinen Partnern Austrian Airlines und Österreichische Bundesbahnen eine neue Europa-Kampagne und verbündet sich dafür mit anderen Metropolen am Kontinent.

Die Botschaft an Reisende in sechs Nahmärkten: Reise nach Wien – und hilf damit auch deiner Stadt. Die Kampagne wirbt nicht nur um Wien-Reisende, auch Wienerinnen und Wiener können bei mitmachen und werden in ausgewählte europäische Städte geschickt, um auch deren Tourismus zu stärken. Die Tourist Boards von London, Paris, Berlin, Mailand und Barcelona schließen sich am 15. Mai im Rahmen eines "Social Media Swap" der gemeinsamen Botschaft an teilen jeweils Bilder der anderen Städte auf deren Instagram-Kanälen.

"Mit 'United Cities of Tourism‘' wollen wir ein unübersehbares Zeichen für den Städtetourismus setzen und zugleich ein Statement gegen die Reprovinzialisierung und Renationalisierung des touristischen Diskurses", sagt Tourismusdirektor Norbert Kettner. "Im Mai und Juni schicken wir im Rahmen der Kampagne für jeden 100. Gast, der in Wien ankommt, auch eine:n Wiener:in in eine europäische Stadt."

Grantiger Karl

Als Narrativ von "United Cities of Tourism" dient ein Video, das den Protagonisten Karl zeigt – einen klischeehaft grantigen Wiener in seinem Lieblingskaffeehaus auf dem Weg zur Erkenntnis. Er zeigt sich zunächst so gar nicht darüber erfreut, dass Menschen wieder reisen, noch dazu in sein Wien, kommt letztlich aber zum Schluss, dass der Städtetourismus auch für sein Leben – etwa sein Lieblingskaffeehaus – Existenzgrundlage und wesentlicher Einflussfaktor ist.

"Help your city. Travel to Vienna." lautet die Kernbotschaft der Kampagne, die seit Anfang Mai bis 30. Juni 2022 auf sechs europäischen Märkten ausgerollt – und mittels digitalem Video-Seeding in Ballungszentren ausgespielt wird. Zu sehen ist sie in Deutschland (München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln), der Schweiz (Zürich, Basel, Genf), Italien (Rom, Mailand, Florenz), Großbritannien (London, Manchester), Spanien (Barcelona) und in Frankreich (Paris, Lyon, Nizza). (red, 4.5.2022)