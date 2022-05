Kaum etwas scheidet die Geister so sehr wie Pizza Hawaii: Darf Ananas auf eine Pizza? Die einen meinen, es wäre ein Frevel gegenüber der italienischen Esskultur, die anderen wähnen sich in absoluter kulinarischer Freiheit. Letzteres hat sich wohl auch die BBC gedacht und setzt auf die Diskussion noch eines drauf: Auf ihrer Essensseite hat sie ein Rezept für Spaghetti Hawaii gepostet.

Das Internet ist kein großer Fan des BBC-Rezepts.

Bis die Ananasstücke heiß sind



Beschrieben als "großartige" Abwandlung der Pizza Hawaii, handle es sich um ein "familienfreundliches Pastarezept, das das meiste aus Dosenessen macht". Für die Pasta werden Zwiebeln angeschwitzt, hinzu kommen Knoblauch und in Stücke geschnittener Schinken aus der Dose. Danach fügt man Frischkäse für die Sämigkeit hinzu, bevor die Ananas – in Stücke geschnitten – beigemengt und mitgekocht wird, "bis die Ananasstücke heiß sind". Um eine Sauce zu erhalten, die wie bei Carbonara oder Cacio e Pepe an den Nudeln haftet, wird der gesamte Saft der Dosenananas hinzugegeben und reduziert. Erst zum Schluss wird mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt.

Fast 170-mal wurde das Pastarezept bewertet, das Urteil ist vernichtend: Nur eine Bewertung von 1,6 von fünf Sternen kann die Nudelinterpretation der Pizza Hawaii verzeichnen. Auf Social-Media-Kanälen wird das Rezept zerrissen. Ein Twitter-User schreibt, dass die BBC Italien den Krieg erklärt habe, andere sprechen von einem "Hassverbrechen". Nichtsdestotrotz haben sich einige an der Dosendelikatesse versucht – und diese auch für gut befunden:

Günstiges Essen



Auch wenn der Shitstorm zu erwarten war, hat das Rezept einen sozialen Hintergrund: Die BBC entwickelt immer wieder Rezepte, die die Menschen finanziell entlasten sollen, in denen günstige Zutaten verwendet werden. (Kevin Recher, 4.5.2022)