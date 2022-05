Erinnert man sich an die Pubertät zurück, so kommen bei vielen vermutlich gemischte Gefühle hoch. Sie ist oft eine Zeit des Umbruchs, häufig begleitet von Konflikten mit sich selbst und anderen und dem Herauswachsen aus der Kindheit. Sie ist aber auch eine Zeit des Sich-neu-Entdeckens, der Neugierde und des Ausprobierens. Auch der Körper verändert sich, und das Interesse an ersten sexuellen Versuchen wächst.

Das erste Mal ist oft mit Unsicherheit verbunden.

In welchem Alter Jugendliche durchschnittlich das erste Mal Sex haben, hat sich über die Jahre im Wesentlichen nur wenig verändert – wobei die Annahme, dass dies immer früher geschieht, sich nicht bewahrheitet, wie eine repräsentative Befragung der deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus den Jahren 2019 und 2020 zeigt. Die meisten sind derzeit bei ihrem ersten Geschlechtsverkehr 17 Jahre oder älter. "bergsteiger20" erinnert sich an sein erstes Mal und berichtet davon, wie schwierig das Thema für manche sein kann und wie sehr einen schlechte Erfahrungen prägen können:

Dass die ersten sexuellen Erfahrungen bei vielen mit Unsicherheit und einem hohen Erwartungsdruck einhergehen, kann das Erlebnis stark beeinflussen – und folglich den weiteren Umgang mit Sexualität. Viele erleben ihre Sexualität erst mit zunehmendem Alter als erfüllend und würden rückblickend beim ersten Mal vielleicht anders vorgehen oder andere Erwartungen daran haben.

Wie war das bei Ihnen?

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre ersten sexuellen Erfahrungen? Wie alt waren Sie da? Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich aus heutiger Perspektive raten und empfehlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 6.5.2022)