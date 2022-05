19.40 REPORTAGE

Re: Medizin von morgen – Wenn Computer heilen helfen Künstliche Intelligenz verändert die Medizin. Was häufig als Dystopie gilt, ist für Ärzte eine Hilfe im Alltag. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Atmen Jeder Mensch macht täglich rund 20.000 Atemzüge. Atemtiefe und Atemrhythmus beeinflussen, ob wir uns wohl fühlen oder gestresst sind. Ab 21.00 geht es dann bei scobel um die Magie des Atmens.

Bis 22.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Tod einer Ikone – Marilyn Monroe Schauspielerin Marilyn Monroe stirbt im August 1962 – unter mysteriösen Umständen. Fast 60 Jahre nach ihrem Tod lautet die offizielle Todesursache: "wahrscheinlich Suizid", doch vieles deutet auf Mord. Bis 21.10, Arte

Titelseiten am 4. August 1962 mit der Nachricht von Marilyn Monroes Tod, die Doku "Tod einer Ikone – Marilyn Monroe" beleuchtet Hintergründe, 20.15 Uhr, Arte. Foto: alamy

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Alfred Schwarzenberger ist unterwegs in der heimischen Ufo-Szene und trifft Menschen, die Ufos beobachtet haben wollen, und auch solche, die vom Glauben abgerückt sind. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Politik live: Putins Drohgebärden – Eskaliert der Krieg in der Ukraine? Darüber diskutieren bei Wolfgang Geier u. a. Emil Brix (Direktor Diplomatische Akademie) und Gerhard Mangott (Professor für Internationale Politik, Universität Innsbruck). Bis 21.55, ORF 3

22.00 POLIZEIKLAMAUK

Die etwas anderen Cops (The Other Guys, USA 2010, Adam McKay) Detective Allen Gamble (Will Ferrell) fühlt sich an seinem Schreibtisch absolut in seinem Element. Sein Kollege Terry Hoitz (Mark Wahlberg) überhaupt nicht. Als Gamble einem Finanzschwindel auf die Spur kommt, begibt sich das Duo auf Außendienst. Turbulente Actionkomödie mit Staraufgebot. Bis 0.05, Puls 4

22.30 MAGAZIN

Eco Die Rückkehr der Zinsen: Sind die mageren Jahre vorbei? / Teurer Strom: Energieversorger mit Rekordgewinnen. / Reparatur statt Neukauf. Bis 23.00, ORF 2

23.05 SCIENCE-FICTION

Elysium (USA/CAN/MEX 2013, Neill Blomkamp) Im Jahr 2154 ist es zur endgültigen Klassentrennung gekommen: Die, die es sich leisten können, leben in der Raumstation Elysium. Die anderen schlagen sich auf der Erde mit Überbevölkerung, Hungersnot und Krankheiten herum. Bis 1.15, Vox

23.05 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind Publi zistin Alice Schwarzer, Ex-Politiker Matthias Strolz, Kabarettistin Malarina und Biometzger Hannes Hönegger. Bis 0.05, ORF 2

23.30 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Krieg, Krise, Kassasturz – Ist unser Wohlstand noch zu retten? Gäste

bei Michael Fleischhacker sind Wirtschaftswissenschafter Harald Oberhofer, Publizist Roland Tichy, Armutsaktivistin Daniela Brodesser, Schriftstellerin Nora Bossong, Nachhaltigkeitsforscher Fred Luks. Bis 0.40, Servus TV