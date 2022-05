Die Pandemie und die vermehrte Nutzung von Streamingdiensten haben viele in den vergangenen Jahren davon abgehalten, ins Kino zu gehen. Hat sich das nun verändert? Berichten Sie im Forum!

Nach zwei Ausnahmejahren bekommt man vielerorts mittlerweile den Eindruck, es habe die Pandemie nie gegeben. Doch diese wirft nach wie vor einen Schatten auf manche Bereiche. Vor allem kulturelle Einrichtungen – wie auch zahlreiche Kinos – haben sehr unter den Maßnahmen und Lockdowns gelitten und erholen sich erst langsam von dieser Zeit. Zahlreiche Filme wurden in den letzten Jahren aufgeschoben oder gar nicht erst produziert.

Ihr letzter Film im Kino? Foto: imago images/HRSchulz

Langsam kehrt die Normalität zwar auch in die Kinosäle dieser Welt zurück – doch unter der Konkurrenz von Streamingdiensten wird es auch abseits der Pandemie schwieriger, genügend Publikum anzulocken. Während Kinobesuche für manche obsolet geworden sind, ist es für andere immer noch ein Erlebnis, Filme auf der großen Leinwand zu sehen. Neben den klassischen Kinosälen gibt es in den Sommermonaten in vielen Städten außerdem ein Open-Air-Kino-Angebot. Auch Filmfestivals und Veranstaltungen sollen dazu beitragen, Kino wieder attraktiver zu machen.

Wie ist das bei Ihnen?

Gehen Sie wieder regelmäßig ins Kino? Welchen Film haben Sie zuletzt auf einer Kinoleinwand gesehen? Hat die Pandemie etwas an Ihrem Kinobesuchsverhalten verändert? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 9.5.2022)