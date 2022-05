Pro

von Ronald Pohl

Lieb Mütterlein, Du hast es fein: Kaum hebst Du morgens früh dein Lockenköpfchen, gewahrst du wundermild zwei hold' Geschöpfchen! Sie plagen ihrer Zungen süße Schlecker, sind Dir des Frühstückstisches liebe Decker. Das eine schneidet Brot länglich in Quader, es ritzt den Finger sich, dass aus der Ader ihm dicke Tropfen hervorschießen: Sie tröpfeln auf der Küche neue Fliesen, dass Wehgeschrei von Einbaukästen hallt! Ein anderes gart die Eier dergestalt, dass kochend Wasser schaumig überfließe, Du ahnst es schon: auf Küches neue Bodenfliese! Vergessen scheint der Verse süße Klage, du mögest heut, an Deinem Ehrentage, wenigstens von des Haushalts Müh'n entbunden mit Papa lieb sein und sein Herz erkunden, statt an der Küche weißer Einbauleiste, die Papa Dir gekauft: die lang verheißte! – den Brotbelag mit Gurkerln abzurunden ... So weit das Lied: Du weißt jetzt schon das meiste! Lieb Mütterlein, Du hast es fein: Jetzt wickle mir den Finger ein! Sonst müssen wir den Muttertag ganz streichen. Er ist von Übel, und er zeitigt Leichen.