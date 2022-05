Neue Aufgabe für Sarah Puntigam. Foto: APA/EXPA/PETER RINDERER

Köln/Montpellier – Sarah Puntigam setzt ihre Fußball-Karriere in der deutschen Fußball-Bundesliga fort. Die ÖFB-Rekord-Teamspielerin wechselt ab Sommer vom französischen Erstligisten Montpellier zum 1. FC Köln. Die 29-jährige Defensivspielerin unterschrieb einen bis Ende Juni 2024 gültigen Vertrag, wie die Kölner am Donnerstag verlauteten. Für Puntigam ist es eine Rückkehr, hatte sie doch im deutschen Oberhaus schon für Bayern München (2009 bis 2013) und Freiburg (2014 bis 2018) gespielt.

"Ich freue mich darauf, wieder in der Bundesliga zu spielen, bekannte Gesichter zu sehen und in einer jungen und talentierten Mannschaft Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte meinem neuen Club nach dem erfolgreichen Klassenerhalt helfen, den nächsten Schritt in der Entwicklung nach vorne zu machen", sagte Puntigam. Die Kölner setzen große Hoffnungen in den Sommer-Zugang. "Sie soll mit ihrer außergewöhnlichen sportlichen Qualität und ihrer Erfahrung eine unserer Führungsspielerinnen werden, an der sich unsere Talente orientieren können", meinte Kölns Sportliche Leiterin Nicole Bender. (APA; 5.5.2022)