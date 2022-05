Die Abschrift ist nach 15 Jahren wieder im Originalbesitz der römischen Bibliothek. Sie wurde vergangenes Jahr in Baden-Württemberg sichergestellt

Die italienische Polizei hat eine 2007 gestohlene Abschrift eines Nostradamus-Manuskripts von Pforzheim zurück nach Rom gebracht. Foto: EPA / GIUSEPPE LAMI

Rom – Die Carabinieri in Rom haben eine im Jahr 2007 gestohlene Abschrift eines Nostradamus-Werks sichergestellt. Sie war aus einer Bibliothek in Rom gestohlen worden und hätte 2021 von einem Auktionshaus in Baden-Württemberg verkauft werden sollen. Dank des Eingriffes einer auf Diebstahl von Kunstwerken spezialisierten Carabinieri-Einheit konnte die circa 500 Seiten umfassende Abschrift der Bibliothek zurückgegeben werden, der sie entwendet worden war.

Ein Antiquitätenhändler hatte im April 2021 die Abschrift des Werks "Nostradamus M. Prophezeiungen von Michele Nostradamo" über ein Pforzheimer Auktionshaus mit einem Startgebot von 12.000 Euro zur Versteigerung angeboten. Die römische Staatsanwaltschaft erfuhr davon und wandte sich an die deutschen Behörden, um per Europäischer Ermittlungsanordnung eine Beschlagnahme der Abschrift zu erwirken.

Von Rom über Paris nach Pforzheim

Die Abschrift wurde im Mai 2021 sichergestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass sie von Rom über einen Bücherflohmarkt in Paris und über Karlsruhe nach Pforzheim gelangte. Experten des Landesarchivs Baden-Württemberg bestätigten, dass es sich tatsächlich um die gestohlene, rund 300 Jahre alte originale Abschrift handelt. Nostradamus, lateinisch für Michel de Nostradame, war im 16. Jahrhundert in Frankreich als Astrologe tätig. Er war bekannt für seine in Gedichtform verfassten Prophezeiungen.

Die sichergestellte Abschrift konnte anhand des Bibliotheksstempels eindeutig zugeordnet werden, gegen den Anbieter läuft ein Ermittlungsverfahren. (APA, 5.5.2022)