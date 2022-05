Facebook-Gründer und Meta-CEO Mark Zuckerberg ist am Donnerstag vom italienischen Premierminister Mario Draghi im Regierungssitz in Rom empfangen worden. Zuckerberg hält sich derzeit in Italien auf und traf Draghi im Beisein des italienischen Ministers für den digitalen Wandel, Vittorio Colao, wie Draghis Büro am Donnerstag mitteilte.

Treffen mit Partner für Kamerabrille

Zuckerberg, der mit seiner Frau Priscilla einige Tage Urlaub in Siena verbrachte, hatte am Mittwoch in Mailand auch den Vorsitzenden des italo-französischen Brillenkonzerns EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio, getroffen. Dabei wurde die Partnerschaft zwischen Meta und dem Brillenriesen für smarte Brillen besprochen.

Facebook hatte im vergangenen Herbst eine smarte Brille vorgestellt, mit der man Fotos und Videos aufnehmen kann. Mit der "Ray-Ban Stories" könne man auch Anrufe entgegennehmen oder Podcasts hören, da in den Brillenbügeln zwei Lautsprecher eingebaut seien. Anders als die gescheiterten Google Glasses verfügt die Ray-Ban-Brille von Facebook nicht über einen Monitor. Projektpartner bei den Ray-Ban Stories ist die italienische EssilorLuxottic, zu der Ray-Ban seit 1999 gehört. (APA, 5.5.22)