Die Halle des Unternehmens wurde durch die Explosion stark beschädigt. "Das halbe Gebäude wurde weggerissen", sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Boyer.

Krems – In der Halle eines Chemieunternehmens in Krems hat sich am Donnerstagnachmittag eine Explosion ereignet. Nach Angaben von Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Boyer befanden sich zwei Personen in dem Gebäude. Eine davon sei gefunden und dem Rettungsdienst übergeben worden. Die Suche nach dem zweiten Betroffenen war zunächst noch im Gange. Die Halle wurde stark beschädigt. Laut dem Unternehmen ist die Situation unter Kontrolle, Chemikalien traten nicht aus.

Die Explosion war in Krems weithin wahrgenommen worden. "Das halbe Gebäude wurde weggerissen", sagte Boyer zur APA.

Wie das Chemieunternehmen am Donnerstagnachmittag per Aussendung mitteilte, war es kurz nach 13.30 Uhr bei Abbrucharbeiten zu der Explosion in der Lagerhalle gekommen. "Die Rettungskette wurde unmittelbar in Gang gesetzt und die Zusammenarbeit zwischen der Betriebsfeuerwehr sowie den Rettungskräften hat einwandfrei funktioniert", wurde betont. Von den Betriebsanlagen gehe keine weitere Gefahr aus.

Die Ursache für die Explosion stand zunächst nicht fest. Dem Unternehmen zufolge werde mit den Ermittlungen "sofort begonnen". (APA, 5.5.2022)