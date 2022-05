Stürmer Salah hofft auf Revanche für 1:3-Finalniederlage 2018 – Endspiel am 28. Mai im Stade France in Paris

Liverpool vs. Real: Mohamed Salah und Sadio Mane gegen Karim Benzema. Foto: APA/AEPA/Peter Powell/Rodrigo Jimenez

Liverpool – Liverpool-Stürmer Mohamed Salah hat sich über den an Dramatik nicht zu überbietenden Finaleinzug von Real Madrid in der Champions-League am Mittwochabend gefreut. "Wir haben noch eine Rechnung zu begleichen", verlautete der 29-jährige Ägypter in den sozialen Medien.

2018 hatten die Reds gegen die Königlichen im Endspiel in Kiew mit 1:3 den Kürzeren gezogen. Damals waren es zwei fatale Patzer von Liverpool-Goalie Loris Karius Real den Weg zum Titel. Nun kommt es am 28. Mai in St. Denis bei Paris zu einer Neuauflage des Duells.

Real behielt gegen Manchester City mit 3:1 nach Verlängerung die Oberhand. Bereits am Dienstag hatte Liverpool mit Villarreal (3:2) den Europa-League-Champion der vergangenen Saison bezwungen. Salah hatte 2018 nach einem Zweikampf mit Sergio Ramos schon nach 30 Minuten verletzungsbedingt den Platz verlassen müssen. D

ie Tore erzielten damals Karim Benzema (51.), Gareth Bale (64., 83.) sowie Sadio Mane (55.) nach der Pause. "Wir haben damals gegen sie im Finale verloren, deshalb freut es mich, dass wir wieder gegen sie spielen, und hoffentlich werden wir dieses Mal gewinnen", sagte Salah.

Benzema wie Mane zählen auch diesmal zu den großen Hoffnungsträgern ihrer Teams. Liverpool und Real waren zuvor bereits einmal im Endspiel des CL-Vorgänger-Bewerbs Meistercup aufeinandergetroffen, 1981 siegte Liverpool in Paris mit 1:0. (APA; 5.5.2022)