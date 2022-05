First Lady of Whisky, Drei am runden Tisch über Essen und Wahrheit, Universum History: Die Schlacht am Little Bighorn – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: First Lady of Whisky – Schottland auf neuen Wegen Annabel Thomas ist die erste Chefin einer Whiskybrennerei in Schottland. Und ihre Destillerie ist die einzige, die komplett auf Bio und Klimaneutralität setzt. Bis 20.15, Arte

20.15 GESANGSSHOW

Starmania-Finale Judith Lisa Bogusch, Stefan Eigner und Sebastian Holzer treten um den Starmania-Sieg an. Auch eigene Songs werden vor der Entscheidung präsentiert. Gastjurorin ist Sängerin Mathea. Wir tickern das Finale live, diskutieren Sie hier mit. 22.40, ORF 1

Wer wird gewinnen? Im "Starmania"-Finale singen Sebastian Holzer (links),Judith Lisa Bogusch und Stefan Eigner – 20.15 Uhr, ORF 1. Foto: ORF, Hans Leitner

20.15 DETEKTIV

Sherlock Holmes – Spiel im Schatten (A Game of Shadows, USA 2011, Guy Richie) Im Jahre 1891 werden mehrere europäische Städte von Bombenanschlägen erschüttert. Der meisterhafte Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) erkennt als Drahtzieher seinen alten Feind Moriarty (Jared Harris), reißt Dr. Watson (Jude Law) unsanft aus den Flitterwochen und nimmt die Verfolgung auf. Rasant, mit dem Soundtrack von Hans Zimmer. Bis 22.50, Puls 4

21.45 DOKUMENTATION

#LooksLike – Realität vs. Instagram: Cornwall Cornwall ist der südwestlichste Zipfel der Britischen Insel. Christian Loß vergleicht Instagram-Fotos mit der Realität: Ist die Küste wirklich so schön? Ist Land’s End tatsächlich das Ende der Welt? Und muss man zum St. Michael’s Mount schwimmen, oder kommt man auch anders auf die Insel? Bis 22.00, 3sat

22.20 AGENTEN IN AKTION

Die Stunde der Patrioten (The Patriot Games, USA 1992, Phillip Noyce) Harrison Ford ist als Ex-CIA-Agent für sein Vaterland im Einsatz, er und seine Familie werden in London Zeugen eines Attentats auf die Royals. Er schaltet IRA-Terrorist Miller aus, wird als Held gefeiert. Bis 23.55, ZDF neo

22.35 DISKUSSION

Drei am runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch: Unser Essen: Wer sagt uns die Wahrheit? Bei Patricia Pawlicki diskutieren Martina Hörmer, Ex-Geschäftsführerin von Ja! Natürlich und Präsidentin des Nationalparks Hohe Tauern, und der Autor Timo Küntzle. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Die Schlacht am Little Bighorn – Der letzte Triumph der Sioux Es war eine verheerende Niederlage, die der Armee der "Bleichgesichter" unter General Custer im Jahr 1876 von den Kriegern des Sitting Bull zugefügt wurde. Trotz Sieg markiert die Schlacht das Ende der Nomadenkultur der amerikanischen Ureinwohner. Archäolo gische Untersuchungen rücken die Schlacht nun in ein neues Licht. Bis 23.50, ORF 2

0.25 MAGAZIN

Tracks Dead Centre: Theatertruppe will das Publikum wieder ins Zentrum des Schaffens rücken. / Digital Cosplay: Lieblingsfiguren aus Videospielen oder Animes in die echte Welt überführen. / Hermann Nitsch: Pionier des Wiener Aktionismus. / Lucien Gaudion: Der Klangdesigner hinterfragt, wie Menschen zuhören. Bis 1.00, Arte