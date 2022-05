An diesem Wochenende feiert die Metropole in Florida ihre mit Spannung erwartete Formel-1-Premiere. Erstmals seit 1984 ist die Motorsport-"Königsklasse" zweimal in den Vereinigten Staaten zu Gast, im Oktober wird in Austin um WM-Punkte gefahren. Miami ist insgesamt der elfte Austragungsort eines Formel-1-Grand-Prix in den USA.



Der erste Auftritt der Rennserie in den Vereinigten Staaten fand schon im Gründungsjahr 1950 statt. In Indianapolis wurde allerdings unter den Regeln für 500-Meilen-Rennen gefahren. Danach folgten neun weitere Gastgeber. Im kommenden Jahr rückt Las Vegas wieder in den Rennkalender – dann wird es drei US-Schauplätze in einer Saison geben.

Auf Miami fiebert die Formel-1-Gemeinde schon seit einiger Zeit hin. Die Streckenbauer haben rund um die Heimstätte des Football-Teams Miami Dolphins einen 5,412 Kilometer langen Kurs errichtet. Mit reichlich Entertainment und multikultureller Atmosphäre soll das Wochenende für die Fans zur großen Party werden. Dafür wurde auch ein künstlicher Strand aufgeschüttet. Eher für Kopfschütteln sorgt die kleine Marina, in der die Jachten im Wasser auf meeresblau gestrichenem Untergrund stehen.