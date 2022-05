Zeit für eine neue Herausforderung für Raphael Holzhauser. Foto: imago images/Panoramic International

Antwerpen – Der frühere ÖFB-Teamspieler Raphael Holzhauser wird den belgischen Fußballverein Beerschot V.A. im Sommer verlassen. Wie der 29-jährige Ex-Austrianer auf Instagram mitteilte, wird er immer positive Erinnerungen "an die Zeit bei diesem speziellen Klub" haben. Beerschot landete in dieser Saison abgeschlagen auf dem letzten Platz und stieg in die zweite Division ab. Holzhauser gelangen in Meisterschaft und Cup vier Tore und sieben Vorlagen. (APA, 5.5.2022)