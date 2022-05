Die düstere Grafik passt perfekt zum dystopischen Setting. Foto: Frontier Foundry

Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters ist wohl ein guter Anwärter für den sperrigsten Spielnamen des Jahres – das ändert aber nichts daran, dass Kritiker dem Spiel in ihren Rezensionen recht gute Noten geben. So kommt das rundenbasierte Strategiespiel rund um genetisch modifizierte Space-Marines in einer weit entfernten Zukunft auf der Plattform Metacritic ebenso wie bei Opencritic auf im Schnitt 81 von 100 möglichen Punkten, der Großteil der Tester empfiehlt das Game.

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters

So wird Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters bei "PC Gamer" als "Space-Opera" bezeichnet, welche sowohl auf dem als auch jenseits des Schlachtfelds triumphiere. "Eurogamer" lobt den "brutalen, aber ansprechenden Mix von Ideen aus Warhammer, Xcom und Gears Tactics". Laut "Game Watcher" passiert auch dann noch Spannendes, wenn man die Herangehensweise an die Schlachten durchblickt hat – wodurch es vor allem für Fans rundenbasierter Strategiespiele interessant ist.

"Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters": Erste STANDARD-Einblicke

Eine ausführliche Rezension des STANDARD zu Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters wird folgen. Nach dem ersten Anspielen können wir uns allerdings der positiven Tonalität anschließen. Vor allem für Fans des Franchises dürfte der Kampf gegen die Chaos-Dämonen ein regelrechtes Fest sein, das per se schon dystopische Setting wird durch düstere Grafik und einen bedrückenden Soundtrack – Orgel und Choralgesänge sind omnipräsent – passend umgesetzt.

Und auch wenn manche inhaltlichen Besonderheiten des Franchises rund um das Imperium und die mit ihm verfeindeten Dämonen für Neulinge ein wenig Eingewöhnungszeit erfordern, so zieht die Story in den ersten Spielstunden gut in das Geschehen hinein. Ebenso ist das Tutorial verständlich aufgebaut und bereits in die Handlung integriert, das Verstehen der einzelnen Spielmechaniken ist eine Leichtigkeit. Einen Blick ist das Spiel also allemal wert – auch für jene, die nicht bereits hunderte Stunden mit dem Tabletop-Strategiespiel verbracht haben. (stm, 5.5.2022)