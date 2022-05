Krieg in der Ukraine

Alice Schwarzer verteidigt nach massiver Kritik offenen Brief an Scholz

Zum ersten Mal in ihrem Leben sei sie "ernsthaft von der Gefahr eines neuen Weltkriegs überzeugt", sagte Schwarzer in einer Talksendung. In einer anderen sprach sie mehrfach von "Ungarn" statt der Ukraine