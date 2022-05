Die Wahl gilt als Stimmungstest für den konservativen Premier Boris Johnson. Foto: EPA / Neil Hall

London – Erste Ergebnisse der britischen Regionalwahlen zeigen Verluste der Konservativen von Premier Boris Johnson. In London verloren die Tories den Stadtbezirk Wandsworth, ihre traditionelle Hochburg, zum ersten Mal seit 44 Jahren. Am Freitagmorgen ging die Labour-Partei zudem davon aus, den symbolträchtigen Londoner Stadtteil Westminster als stimmenstärkste Fraktion erobert zu haben. In Westminster haben die meisten Regierungsinstitutionen ihren Sitz, darunter jene des Premiers in der Downing Street.

Die Wahlen fanden vor dem Hintergrund rasant gestiegener Lebenshaltungskosten und innenpolitischer Turbulenzen rund um Johnsons Partygate-Affäre statt.

Liberaldemokraten gewannen Sitze hinzu

Den bisher vorliegenden Ergebnissen zufolge verloren die Konservativen landesweit 53 Sitze, die oppositionelle Labour-Partei gewann einen, die Liberaldemokraten 27 Sitze. Das für später am Freitag erwartete Gesamtergebnis gilt als wichtige Momentaufnahme nach Johnsons Siegeszug bei der Parlamentswahl 2019.

Die Wahlen entscheiden über die Sitze in den Regionalparlamenten von England, Schottland, Nordirland und Wales. Am genauesten werden die Ergebnisse in Londons 32 Stadtbezirken beobachtet. (red, Reuters, 6.5.2022)