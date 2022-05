Die Wahl galt als Stimmungstest für den konservativen Premier Boris Johnson. Foto: EPA / Neil Hall

Westminster kennt die Welt als Begriff für den britischen Parlamentarismus. Benannt nach dem bröckelnden Palast an der Themse, in dem die Houses of Lords and Commons residieren, umfasst der Bezirk die historische City gleichen Namens, die jahrhundertelang in Konkurrenz zur City of London stromabwärts stand. Seit einer Neuordnung der Kommunalverwaltungen in den 1960er-Jahren unterstand Westminster stets der konservativen Partei, selbst in Zeiten, als ein Korruptionsskandal den Verdacht nährte, die damalige Bezirkschefin habe mit der Verteilung günstiger Sozialwohnungen Stimmen gekauft.

Am Donnerstag haben die Konservativen von Premierminister Boris Johnson – als Bewohner der Downing Street selbst einer der Wähler vor Ort – den Bezirk erstmals verloren. Die hochsymbolische Niederlage muss den früheren Londoner Bürgermeister schmerzen, ebenso wie der Verlust zweier weiterer Bezirke in der Hauptstadt. Auch anderswo im Süden Englands verzeichnete die Opposition bei der Kommunalwahl Zugewinne auf Kosten der zuletzt häufig inkompetent wirkenden Regierungspartei, deren Chef wegen Lockdown-Partys seit Monaten in der Kritik steht.

Position gesichert

Dennoch wird Johnson nicht unzufrieden sein mit den bisherigen Ergebnissen – in Nordirland, Schottland und Wales wurde über Nacht nicht ausgezählt, auch in England sind noch viele Rennen offen. Die Situation an diesem Freitagmorgen lässt den Schluss zu: Die Position des Premierministers dürfte auch nach dem mit Bangen erwarteten Urnengang gesichert bleiben. Denn im englischen Norden halten die Menschen überwiegend dem Brexit-Vormann, der den umstrittenen EU-Austritt durchsetzen konnte, die Treue.

"Red Wall" macht Labour keinen Mut

Das muss der Labour Party zu denken geben. Wenn eine Partei seit zwölf Jahren landesweit an der Macht ist und wie in der jetzigen Regierung Anzeichen von Ermüdung und Arroganz aufkommen lässt, wenden sich die Briten normalerweise instinktiv der Opposition zu. Labour-Chef Keir Starmer hat seine Position gestärkt, den Frieden mit der weichen Parteilinken gemacht und die harte Linke rund um seinen Vorgänger Jeremy Corbyn ausgegrenzt. Unter anderem scheint die alte Arbeiterpartei den Antisemitismusverdacht los zu sein; darauf deutet jedenfalls ihr Sieg im Nordlondoner Bezirk Barnet hin, wo viele Juden wohnen.

Die spätestens 2024 anstehende Unterhauswahl aber kann Starmer nur gewinnen, wenn er im Norden Englands jene Regionen zurückerobert, die jahrzehntelang treu Labour wählten, bei der Brexit-Wahl 2019 aber zu den Torys überliefen. Die Ergebnisse in dieser sogenannten Red Wall, soweit sie am Freitagmorgen bekannt waren, machen ihm jedoch wenig Mut. Die Leute werden, so scheint es, nicht warm mit dem stets etwas hölzern wirkenden Abgeordneten eines Londoner Wahlkreises.

Spannung in Nordirland

Immerhin: Kleinere Oppositionsparteien wie die Liberaldemokraten und die Grünen konnten erhebliche Mandatsgewinne erzielen, auch die Ergebnisse in Wales und Schottland versprechen weitere Schlappen für die Konservativen. Viel spannender als all diese Urnengänge aber bleibt der Wahlausgang in Nordirland: Erstmals in der 101-jährigen Geschichte dürfte dort eine irisch-republikanische Partei mit dem gälischen Namen Sinn Féin ("Wir selbst") die meisten Mandate holen. Plötzlich steht die Wiedervereinigung der Grünen Insel auf der Tagesordnung – Gift für die bisher siegesgewohnten Unionisten, die der Queen die Treue halten wollen. (Sebastian Borger aus London, 6.5.2022)