Fortsetzung der Anschlagsreihe: Bei dem jüngsten Attentat in Elad starben drei Menschen. Foto: IMAGO/Nimrod Glikman/JINI

Tel Aviv – Die Sicherheitskräfte in Israel suchen nach einem tödlichen Anschlag in der israelischen Stadt Elad zwei mutmaßliche Attentäter aus dem palästinensischen Westjordanland. Die beiden sollen aus der Nähe von Jenin stammen und seien 19 und 20 Jahre alt, teilte die Polizei am frühen Freitagmorgen mit. Informationen über ihren Aufenthalt müssten den Behörden mitgeteilt werden.

Bei dem Anschlag in der Stadt östlich von Tel Aviv wurden am Donnerstagabend drei Menschen getötet. Einer der beiden Täter habe geschossen, der andere mit einer Axt Passanten angegriffen, hieß es am Abend. In der Umgebung seien Straßensperren errichtet worden. Ein Polizeihubschrauber folge einem verdächtigen Fahrzeug.

Nach Angaben eines Rettungsdienstes gab es bei dem Angriff in Elad, einer Ortschaft strengreligiöser Bewohnerinnen und Bewohner, zudem vier Verletzte. Das Sheba-Krankenhaus teilte am Freitagmorgen mit, einer der Verletzten sei weiter in kritischem Zustand.

Fortsetzung einer Anschlagsreihe

Seit Ende März starben mit dem neuen Anschlag in Israel insgesamt 17 Menschen. Bei zwei Anschlägen waren die Täter Unterstützer der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS).

Zwei weitere Anschläge wurden von Palästinensern aus dem Westjordanland verübt. Die im Gazastreifen herrschende Palästinenser-Organisation Hamas lobte den blutigen Angriff am Donnerstag.

Israelische Militäreinsätze im Westjordanland



Im Zusammenhang mit den Attentaten kam es zu Einsätzen der israelischen Sicherheitskräfte unter anderem im besetzten Westjordanland. Dabei starben 27 Palästinenser und drei arabische Israelis, darunter mehrere mutmaßliche Attentäter.

Am 15. Mai gedenken die Palästinenser dem Gründungstag Israels als "Nakba" (deutsch: Katastrophe). Mehr als 700.000 Menschen mussten infolge der israelischen Staatsgründung 1948 fliehen oder wurden vertrieben. (APA, 6.5.2022)