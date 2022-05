In den vergangenen 24 Stunden hat sich die Zahl der Intensivpatienten um acht verringert. Foto: APA / dpa / Hauke-Christian Dittrich

Wien – In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 6.001 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Somit gab es in Österreich bisher 4.172.760 positive Testergebnisse.

Mit Stand von Freitag sind österreichweit 18.228 Personen mit Corona verstorben und 4.084.163 wieder genesen. In den vergangenen 24 Stunden starben sechs Personen.

Derzeit befinden sich 1.042 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 76 auf Intensivstationen betreut. Das sind um acht Intensivpatienten weniger als am Vortag.

Die Neuinfektionen teilen sich wie folgt auf die Bundesländer auf:

Burgenland: 167

Kärnten: 290

Niederösterreich: 1.680

Oberösterreich: 830

Salzburg: 258

Steiermark: 675

Tirol: 297

Vorarlberg: 182

Wien: 1.622

(red, 6.5.2022)