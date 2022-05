Die Twitch-Streamer blenden sich meist über das Live-Bild aus dem Gerichtssaal, damit die Zuschauer sowohl die Reaktionen der handelnden Personen, als auch des Streamers beobachten können. Foto: Twitch/Pokimane

"Echt jetzt? Es gibt keinen Beweis für ihre gebrochene Nase?" Imane "Pokimane" Anys, mit neun Millionen Followern eine der größten Twitch-Streamerinnen der Welt, fiebert lautstark mit beim Prozess Heard gegen Depp. Gerade sprach die im Zeugenstand befindliche Amber Heard über ihre vor Jahren gebrochene Nase, für die Johnny Depp verantwortlich gewesen sein soll. "Warst du beim Doktor?", fragt Anys. "Warst du beim Doktor?", wiederholt sie.

Die 26-Jährige ist gerade eine von vielen, die den vieldiskutieren Gerichtsprozess in den USA verfolgen, doch Anys ist beim Schauen der Übertragung nicht allein in ihrer Wohnung. Rund 100.000 Menschen begleiten via Stream die junge Frau, kommentieren im Chat und schicken immer wieder passende Youtube-Links zu Themen, die gerade im Prozess besprochen werden.

Alles Unterhaltung

Seit Ende April 2022 läuft der Verleumdungsprozess zwischen den beiden Hollywoodstars, bei dem jeglicher Streit und möglicherweise geschehene Gewalt zwischen dem Ex-Ehepaar vor einem Gericht besprochen werden. Die Liveübertragung des Prozesses hat zudem dazu geführt, dass sich die Internetgemeinde parallel auf jeglicher Social-Media-Plattform tagesaktuell zu den Entwicklungen äußern kann. In den letzten Wochen hat sich auch der speziell bei Jugendlichen beliebte Streaming-Service Twitch diesem Trend angeschlossen, besser gesagt: dessen prominente Stars wie etwa Pokimane.

Im Gegensatz zu anderen Plattformen entwickeln diese Livestreams eine ganz eigene Dynamik, weil die Stream-Besitzerin ständig mit ihrer Community interagieren kann. Fehlendes Wissen wird schnell mit passenden Videos aus dem Netz ergänzt, streitbare Statements im Prozess können sofort diskutiert werden. Diese zusätzlichen Informationen, die von den Streamern ihren Communitys zur Verfügung gestellt werden, schaffen für viele offenbar Zusammenhänge, die beim alleinigen Betrachten der Gerichtsübertragung fehlen würden.

Gegenüber der "Washington Post" erläutert die Streamerin Monika, die ihren Familiennamen nicht öffentlich preisgeben wollte, dass Leute derzeit auf Twitch versuchen, "mehr Kontext über die Zeugen und deren Aussagen zu erlangen, genau wie über das US-amerikanische Justizsystem im Allgemeinen". Eine andere Streamerin ergänzt, dass diese Entertainer auf der Streamingplattform vom Publikum gezielt gesucht werden, da sie durch ihre unterhaltsame Inszenierung diese schwer verdaulichen Themen in einer gewissen Einfachheit präsentieren würden. "Ich selbst nutze Witze und schnelles Sprechen, um Spannungen abzubauen und das Publikum der Gen Z und diejenigen mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne dazu zu bringen, auf ernste Probleme aufmerksam zu machen", erklärt die Streamerin die Relevanz dieser Interaktion. Zu ernste Sachen würden die Leute nicht konsumieren wollen – auch wenn sie es sollten.

Keine Experten

Die Streamerinnen und Streamer, die derzeit auf Twitch dem Prozess Aufmerksamkeit schenken, sind weder Experten in Rechtssachen noch in Psychologie oder anderen möglicherweise relevanten Feldern, die für die professionelle Analyse nötig wären. Dennoch nutzen mittlerweile Millionen von Jugendlichen diese Streams als Hauptinformationsquelle, um sich über relevante Themen wie beispielsweise diesen Prozess zu informieren. Dass dabei auch oftmals Falschinformationen oder unpassende Witze den Stream begleiten, wird dabei oft übersehen.

Viele dieser jungen Streamerinnen haben auch oftmals schon eine klare Meinung, wer das Opfer und wer der Täter in diesem Prozess ist, obwohl noch immer Beweise und Aussagen zusammengesammelt werden. Dadurch wird auch das Publikum beeinflusst, wie zuletzt durch zahlreiche Videos auf Tiktok oder Youtube, die speziell Johnny Depp eher als Entertainer präsentieren, der das Publikum immer wieder zum Lachen und damit auf seine Seite bringen möchte. Die ernsten Aspekte des Prozesses werden dabei oftmals ignoriert – es geht vor allem um Unterhaltung, auch in den Streams. (aam, 6.5.2022)