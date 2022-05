Basierend auf George R.R. Martins Roman "Fire & Blood" erzählt die Serie die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor "Game of Thrones" – HBO-Serie ab 22 August auf Sky

HBO hat einen neuer Trailer von "House of the Dragon" wurden heute veröffentlicht. Basierend auf George R.R. Martins Roman "Fire & Blood" erzählt die Serie die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor "Game of Thrones", die Targaryens herrschen über Westeros.

Die zehnteilige HBO-Serie ist parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht zum 22. August auf dem Streamingdienst Sky X und über Sky Q auf Abruf verfügbar sowie am Abend des 22. August um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen. Die zehnteilige Serie steht dann voraussichtlich sofort auf Deutsch sowie in der Originalfassung zur Verfügung, teilt Sky mit.

In den Hauptrollen spielen Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel und Rhys Ifans. (red, 6.5.2022)