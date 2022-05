Energieunternehmen profitieren von der aktuellen Krise, auch wenn sie auf Erneuerbare setzen. Foto: APA/dpa/Julian Stratenschulte

Das Finanzministerium dürfte Schritte überprüfen, um Gewinne von bestimmten Energieunternehmen abzuschöpfen. Man sehe sich "mehrere Vorschläge und Modelle" an, um die aktuelle Krise einzuschränken, hieß es am Freitag in einer schriftlichen Stellungnahme aus dem Finanzministerium. Das Ministerium stellte dabei indirekt auch die Kopplung des Strompreises an den Gaspreis infrage, ruderte aber kurze Zeit später zurück.

"Der Staat soll nicht von der aktuellen Krise profitieren, während die Menschen unter stark steigenden Strompreisen leiden", hieß es. Der Bund hält etwa 51 Prozent an Verbund, das Land Niederösterreich ist mit 51 Prozent an der EVN beteiligt.

Aufgrund der Strom-Gaspreis-Kopplung profitieren derzeit auch Stromunternehmen von den steigenden Gaspreisen, deren Produktion zu einem überwiegenden Anteil aus erneuerbarer Energie stammt. "Diese aufgrund des Krieges außergewöhnliche Entwicklung ist insbesondere bei Energieunternehmen, an denen der Bund Anteile hält, schwer nachvollziehbar", hieß es in der Mitteilung.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte eine Gewinnabschöpfung bei teilstaatlichen Stromunternehmen ins Spiel gebracht. Der "Tiroler Tageszeitung" sagte er: "Ziel muss sein, darauf zu achten, dass, wenn Unternehmen mit staatlicher Beteiligung große Gewinne erwirtschaften, die Eigentümer profitieren – und das sind am Ende die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ihnen gehört dieses Unternehmen. ... Zufallsgewinne bei Unternehmen mit staatlicher Beteiligung gehören dem Volk und nicht den Unternehmen alleine. Da braucht es ein neues Reglement."

SPÖ fordert Paket

Die SPÖ fordert indessen eine Gewinnabschöpfung bei Energiekonzernen und eine Preiskontrolle. Der SPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Andreas Schieder, sagte am Freitag, Überschussgewinne von in der Krise profitierenden Unternehmen müssten abgeschöpft und zweckgewidmet für soziale Ausgleichsmaßnahmen umverteilt werden. EU-weit könne durch die Abschöpfung sogenannter "windfall profits" schätzungsweise 200 Milliarden Euro gewonnen werden.

Es sei die Verantwortung des Bundeskanzlers, dazu jetzt ein Paket vorzulegen, erklärte Schieder. Auch die EU sollte nach Ansicht Schieders ein Monitoring nationaler Maßnahmen gegen die Teuerung durchführen. Bisher hätten Italien, Slowenien, Spanien und Portugal bereits Schritte gesetzt. (red, APA, 6.5.2022)