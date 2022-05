Der Marktanteil lag in allen Zielgruppen bei 16 Prozent – Dreharbeiten für zweite Staffel gestartet

Damyan Andreev (Aleks), Katharina Stemberger (Joe), Daniel Gawlowski (Ben), Anna Hausburg (Nele) in "Soko Linz" in ORF 1. Foto: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

Wien – Die dreizehn Folgen der ersten Staffel "Soko Linz" auf ORF 1 haben im Schnitt 485.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgt. Der Marktanteil lag in allen Zielgruppen bei 16 Prozent. Stärkste Episode war der Auftakt der jeweils Dienstag im Hauptabend ausgestrahlten Krimi-Serie bei durchschnittlich 932.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 27 Prozent (12+) bzw. 29 Prozent (12-29). Online kam die gesamte Staffel auf 270.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Fans von "Soko Linz" dürfen sich auf zumindest eine zweite Staffel freuen, deren Dreharbeiten schon gestartet haben.

Neue Folgen von "Soko Donau"

Zuvor kehren aber die Ermittler von "Soko Donau" auf den Sendeplatz zurück: Ab 17. Mai sind neue Episoden der 16. Staffel auf ORF 1 zu sehen. Bereits gestartet haben die Dreharbeiten für die 18. Staffel. 13 neue Folgen – eine davon in Spielfilmlänge – werden von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF für Krimi-Fans produziert. Drehorte sind etwa Wien, Mödling, Graz oder auch die Thermenregion der Steiermark.

Der Hauptcast bleibt erhalten, in Episodenrollen sind etwa Thomas Mraz oder Margarethe Tiesel an Bord. Die Ausstrahlung der möglichst CO2-neutral hergestellten Folgen soll laut einer Aussendung voraussichtlich 2023 in ORF 1 erfolgen. Die bereits abgedrehte 17. Staffel "Soko Donau" wird voraussichtlich noch heuer zu sehen sein. (APA, 6.5.2022)