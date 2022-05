Nach dramatischem Champions-League-Aus hat Pep Guardiolas Team am Wochenende die leichtere Aufgabe als der FC Liverpool

"Schau Burli, da wartet der nächste Titel." Foto: APA/AFP/PAUL ELLIS

Manchester – Im engen Titelkampf der englischen Fußball-Premier-League hat Manchester City im Vergleich zu Liverpool am Wochenende die etwas leichtere Aufgabe. Der vier Runden vor Schluss nur einen Punkt vor den Reds führende Titelverteidiger bekommt gegen Newcastle die Möglichkeit zur Frustbewältigung für das niederschmetternde Champions-League-Aus bei Real Madrid. Die im Gegensatz dazu ins Finale eingezogenen Liverpooler müssen ebenfalls daheim im Duell mit Tottenham bestehen.

Die Spurs haben als Fünfter zwei Punkte hinter Arsenal noch Chancen auf die Champions-League-Plätze. Ihr 3:2-Auswärtssieg im Februar gegen City beweist, dass es das Team von Antonio Conte auch mit den ganz Großen aufnehmen kann. Der Respekt vor Liverpool – das noch die Chance auf das historische Titel-Quadruple hat – ist aber groß. "Sie sind momentan in einer sehr guten Form. Jürgen Klopp macht einen großartigen Job mit seinem Team", betonte Tottenham-Trainer Antonio Conte vor dem Schlager an der Anfield Road, wo Liverpool in der gesamten Saison erst einmal verloren hat.

Conte sucht die Punkte

Trotzdem erhofft sich Conte am Samstag Zählbares. "Wir dürfen keine Angst vor dem Druck haben. Wir sind im Rennen um die Champions League und müssen einen Weg finden, in jedem Spiel Punkte zu holen", forderte der Italiener, der aber nicht damit rechnet, dass die Reds im Saisonfinish aufgrund der Mehrfachbelastung müde werden könnten. "Wir spielen auswärts gegen eines der besten Teams der Welt. Ihr Enthusiasmus ist bei 200 Prozent".

Klopps Startruppe sollte nach dem umjubelten CL-Finaleinzug tunlichst einen Sieg einfahren, um im Titelrennen zu bleiben. "In der Liga sind wir nicht die Favoriten, aber wir sind nahe dran. Tottenham ist die wohl beste Kontermannschaft im Moment, und wir müssen gewinnen", weiß Klopp um die harte Pflichtsiegaufgabe gegen die Spurs. Weniger Probleme sollten Pep Guardiolas Citizens am Sonntag mit dem Tabellenzehnten Newcastle haben, der sich nach einem starken Lauf zuletzt Liverpool daheim nur knapp 0:1 geschlagen geben musste. Das erste Saisonduell gewann City souverän 4:0.

Der Tabellen-15. Southampton von Trainer Ralph Hasenhüttl gastiert am Sonntag beim punktegleichen FC Brentford. Das vor dem Abstieg stehende Watford mit Ersatzgoalie Daniel Bachmann tritt bei Mittelständler Crystal Palace an. (APA, 6.5.2022)