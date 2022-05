Die Akademisierung der Pflegeausbildung nach internationalem Vorbild stellt einen wichtigen Schritt dar, um den zukünftigen Herausforderungen der Gesundheits- und Pflegeversorgung auch weiterhin begegnen zu können. Das praxisorientiere Bachelorstudium "Gesundheits- und Krankenpflege" orientiert sich an internationalen Standards und vermittelt den Studierenden das nötige praktische und wissenschaftliche Know-how, um fachliche Verantwortung für die anspruchsvollen Aufgaben in der Pflegepraxis zukünftig zu übernehmen.

In ihren Berufspraktika lernen Studierende in jedem Semester verschiedene Aufgabenfelder kennen. Die Praktikumseinsätze tragen dazu bei, den Blickwinkel auf derzeitige und zukünftige Anforderungen im Bereich Pflege zu richten und Handlungskompetenzen zu erweitern. Eine weitere Säule des Studiums stellt die Vermittlung wissenschaftlicher Kompetenzen bereits ab dem ersten Semester dar. Die wissenschaftliche Argumentation des Handelns ist ein wichtiger Teil der Ausbildung. Studierende erhalten so einen Einblick in die Entwicklung und den aktuellen Stand evidenzorientierter Praxis im Gesundheitswesen mit Fokus auf den Pflegebereich.

Im Studium erworbenes Wissen und praktische Skills werden im Rahmen von Simulationsszenarien umgesetzt. Foto: FH Joanneum

Joanneum-Academy-Lehrgänge

Nach der Absolvierung des Bachelorstudiums gibt es die Möglichkeit, sich an der Joanneum Academy im Rahmen von akademischen Lehrgängen für die Berufsausübung in pflegerischen Spezialbereichen weiter zu qualifizieren.

Im berufsbegleitenden Lehrgang transferieren die Teilnehmenden wissenschaftliche Erkenntnisse und anwendungsbezogenes Faktenwissen in praktisches Handeln und setzen sozialkommunikative Fertigkeiten zielgerichtet ein. Absolventinnen und Absolventen des akademischen Lehrgangs sind befähigt, die professionelle Beziehungsgestaltung sowie die pflegerischen Anforderungen im psychiatrischen Setting zu gewährleisten.

Die Studierenden können sich mithilfe der Simulation auf die klinischen Praktika vorbereiten. Foto: FH Joanneum

Expertise für Kinder- und Jugendlichenpflege

Der Hauptschwerpunkt dieses berufsbegleitenden Lehrgangs liegt auf der professionellen Pflege in Bezug auf die Versorgung und Betreuung von kranken und pflegebedürftigen Früh- und Neugeboren, Säuglingen, Kindern und Jugendlichen. Nicht nur das breite Spektrum der Patientinnen und Patienten – von der Geburt bis zur/zum Jugendlichen –, sondern auch das Miteinbeziehen und Anleiten von Bezugspersonen stellt eine große Herausforderung dar. In diesem Lehrgang werden Kompetenzen vermittelt, welche für die Berufsausübung im Spezialbereich der Kinder- und Jugendlichenpflege befähigen.

Das Institut Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Joanneum zeichnet sich durch besonders hohe Praxisorientierung aus, welche durch den didaktischen Schwerpunkt der Simulation vertieft wird.

In der Pflegepraxis gesammelte Erfahrungen werden in das fortlaufende Training eingebracht und reflektiert. Foto: FH Joanneum

Skills- und Simulationstraining

Simulationsbasierte Lehre ist ein integraler Bestandteil des Instituts für Gesundheits- und Krankenpflege der FH Joanneum. Die steigende Komplexität der Gesundheitsversorgung bedingt solche Lehr- und Lernkonzepte, die zur Qualität in der Pflege und zur Patientinnen- und Patientensicherheit beitragen. Das Simulationszentrum des Instituts ist mit High-Fidelity-Simulatoren und Video-Audio-Technik ausgestattet, um realitätsnahe Situationen aus unterschiedlichen pflegerischen Settings üben zu können. Studierende berichten von enormen Lerneffekten bei der Simulation: "Die Eigenreflexion im Simulationstraining hat einen hohen Stellenwert. Ich erkenne selbst, worin ich gut bin, und auch, woran ich noch arbeiten muss," sagt ein Studierender im dritten Semester. (Eva Mircic, 16.5.2022)