Medien und Kommunikation: zwei Faktoren, ohne die eine funktionierende Demokratie – aktuelle Ereignisse führen es uns drastisch vor Augen – undenkbar ist. Sie unterliegen einem massiven Wandel und müssen neu verstanden werden, um effizient und professionell damit umgehen zu können. Das Institut Journalismus und digitale Medien der FH Joanneum hat einen Großteil seines Studienangebots auf ein differenziertes Spektrum an Medien- und Kommunikationslehrgängen ausgerichtet. Allesamt befinden sie sich am Puls einer sich rasch verändernden Zeit.

Was funktioniert wann, wie und bei wem?

Von "Public Communication" über "Visuelle Kommunikation und Bildmanagement" bis zu "Medienkompetenz und Digital Literacy" oder "Technischer Dokumentation": Überall spielt Kommunikation – wenngleich unterschiedlich eingesetzt – eine entscheidende Rolle. Die wesentlichen Fragen: Mit welchen Themen lässt sich Öffentlichkeit über welche Plattformen und welche Kommunikationskanäle wirkungsvoll ansprechen? In welchen Momenten sind visuelle Elemente ein starkes Mittel, wann auditive Formate (man denke an den Boom von Podcasts), wann textbasierte Medien? Wie funktioniert Storytelling, und wie setzt man diese "erzählende Methode" nach Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie sinnvoll ein?

Lebenslanges Lernen als Schlüssel zum Erfolg: In der Joanneum Academy gibt es vier Masterlehrgänge zum Thema Medien. Foto: FH Joanneum/Morgenstern

Neue digitale Medien- und Kommunikationslogiken

Die neue digitalen Medien- und Kommunikationslogiken muss man verstehen und decodieren können, um professionell damit umzugehen. Genau das fokussiert Medienkompetenz. Dazu zählt auch das kritische Hinterfragen des Zustandekommens und des Funktionierens digitaler Produktionen. Medienkritik, Ethik und digitaler Humanismus zählen zur kritischen Analyse uns umgebender Medienszenarien. Fake News und Desinformation nehmen einen fragwürdigen Stellenwert bei der Meinungsbildung ein. Und welche zunehmende Relevanz haben Bilder in Zeiten von Instagram, Youtube und Tiktok? Unwiderstehlich gehypt von Algorithmen und künstlicher Intelligenz oder doch beherrschbar?

Teilhabe am Mediendiskurs in der Gesellschaft 4.0

Ein intensiver Diskurs über Medien und Kommunikation in der Gesellschaft 4.0 hat gerade begonnen. Fundiert daran teilnehmen zu können verlangt neue Kompetenzen und Skills. Darauf ausgelegt sind Lehrgänge an der FH Joanneum, die allesamt berufsbegleitend angeboten werden. Das "neue Normal" wird anders aussehen, andere Anforderungen an uns stellen, als es bisher der Fall gewesen ist. Der entscheidende Faktor wird sein, in dieser Dynamik souverän entscheiden und gestalten zu können. (Heinz M. Fischer, 6.6.2022)