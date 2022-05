Zum Start sind nur sechs Emojis als Reaktionen verfügbar. Bald sollen es mehr sein. Foto: Whatsapp

Eine lange ersehnte Funktion hält endlich bei Whatsapp Einzug. Wie der Messenger-Dienst vor einigen Wochen angekündigt hatte, kann man auf Chatnachrichten nun einfach mit einem Emoji reagieren. Dazu klickt man auf eine Nachricht und wartet, bis die Reaktions-Emoji in einem Zusatzfeld eingeblendet werden. Zum Start kann man aus sechs verschiedenen Emojis auswählen, zu einem späteren Zeitpunkt sollen aber noch andere Auswahlmöglichkeiten hinzukommen, teilte Whatsapp mit.

Neben der Möglichkeit, schnell und ohne viel Geschreibsel auf eine Chatnachricht zu reagieren, soll auch das Senden von Dateien erleichtert werden. Bisher war die maximale Datengröße auf 100 Megabit begrenzt, womit man bei aufwändigen Präsentationen, aber auch beim Versenden von Videos schnell an Grenzen gelangte. Mit dem Update können nun Dateien in einer Gesamtgröße von bis zu zwei Gigabyte gesendet werden. Davon sollen laut Whatsapp vor allem kleine Unternehmen und Schulgruppen profitieren.

Whatsapp-Gruppen mit 512 Personen

Als dritte Neuerung kommt der Messenger-Dienst dem Wunsch nach, größere Teilnehmerzahlen für Gruppenchats zu ermöglichen. Bisher war die Zahl auf 256 pro Gruppe beschränkt, die neue Whatsapp-Version erlaubt nun, bis zu 512 Personen in eine Gruppe aufzunehmen. Dabei handelt es sich um eine Zwischenstufe zu den angekündigten "Communitys", die Whatsapp in naher Zukunft einführen will. Dabei sollen dann tausende Personen zu bestimmten Themen zusammenfinden können.

Um die neuen Funktionen nutzen zu können, muss die App auf dem neuesten Stand sein. Whatsapp zufolge sollten alle Nutzerinnen im Laufe der kommenden Tage das Update im jeweiligen App Store angezeigt bekommen. (red, 6.5.2022)