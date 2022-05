Ein Mann seiner Klasse, Pompeji – Die Rettung der Zeitzeugen, Fighting with My Family, The Pentaverate, Der Mensch ist ein Viech, was lacht – Mit Radiotipps

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Lärm und Unfallgefahr in Marz / Schulbürokratie vs. integrativer Betreuungsplatz / Kampf um intensivmedizinische Hauskrankenpflege. Bis 18.57, ORF 2

20.15 THEATERTREFFEN

Ein Mann seiner Klasse Prekäres Herkunftsmilieu: Das Stück ist die Geschichte eines Kindes, das es allen Widrigkeiten zum Trotz geschafft hat, aus der Armut herauszukommen. Inszenierung vom Staatstheater Hannover, Regie führte Lukas Holzhausen.

Bis 22.05, 3sat

22.00 DOKUMENTATION

Pompeji – Die Rettung der Zeitzeugen Sie sind von großem archäologischen Wert: Die Gipsabgüsse von 86 Todesopfern des Vesuvausbruchs im Jahr 79 nach Christus. Aber viele Abgüsse sind über die Jahre stark verwittert. Mithilfe neuer Methoden und Technologien versucht ein Expertenteam die Restaurierung. Bis 22.50, Arte

22.05 LIEBENSWERT

Was das Herz begehrt (Something’s Gotta Give, USA 2003, Nancy Meyers) Nancy Meyers gilt als erfolgreichste Regisseurin Hollywoods, das ist immerhin schon etwas. Frauenhelden (What Women Want) spielen bei ihr immer eine wichtige Rolle. Hier entdeckt Jack Nicholson sein Herz für Diane Keaton – die Mutter seiner jüngsten Eroberung. Bis 00.10, ORF 1

Diane Keaton (Erica Barry, li.), Jack Nicholson (Harry Sanbom), Amanda Peet (Marin) in "Was das Herz begehrt". Foto: ORF/Warner

23.30 BIOGRAFIE

Fighting with My Family (USA/GB 2019, Stephen Merchant) Der Alltag ist trist im ostenglischen Norwich, Wrestling hilft. Alle in der Familie der jungen Soraya Knight sind begeisterte Wrestler. Dann erhalten sie und ihr Bruder Zak die Chance, über ein Turnier in London den Sprung in die USA zu schaffen. Der Film erzählt den Karrierebeginn der Wrestlerin Saraya-Jade Bevis.

Bis 1.25, Servus TV

2.20 DRAMA

Raum (Room, IRL/CAN/GB/USA 2015, Lenny Abrahamson) Für den fünfjährigen Jack und seine Mutter Joy beschränkt sich die Welt auf den Neun-Quadratmeter-Raum, in den sie eingesperrt wurden – bis sie einen Fluchtplan schmieden. Regisseur Lenny Abrahamson lotet in seinem Film eine Mutter-Sohn-Beziehung aus. Bis 4.10, ORF 1

Streaming

HINTERFRAGEN

Lüge und Wahrheit Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Historische Belege dafür gibt es unzählige. Im ersten Teil der Dokureihe werden sie der Reihe nach dargestellt. Danach geht es um Unwahrheiten rund um Geld, Religion, Krieg, Verschwörungstheorien, Meinungsmacher und Skandale. Ein weites Feld. ZDF Info und ZDF Mediathek

ABSURDE BÜNDE

The Pentaverate Ein Geheimbund, der seit Jahrhunderten das Weltgeschehen beeinflusst, wird von einer internen Gefahr bedroht. Nur ein kanadischer Reporter kann den Bund und die Welt retten, kein anderer als Mike Myers ist das Genie.

Netflix

VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG

The Staircase Ein Krimiautor wird beschuldigt, seine Frau erschlagen zu haben, und wegen Mordes verurteilt. 15 Jahre später kommt er frei und sucht jetzt den wahren Täter. Colin Firth, Toni Colette und Juliette Binoche spielen die Hauptrollen in diesem Ehedrama-Mysterienspiel nach einem wahren Verbrechen. Sky

Toni Colette und Colin Firth wirken wie ein glücklich verheiratetes Ehepaar. Stimmt das, oder trügt der Schein? Der wahre Fal des Michael Peterson war bereits 2004 der Gegenstand einer französischen Dokuserie. "The Staircase" bei Sky. Foto: Foto: Warnermedia Direct

80 JAHRE GERHARD POLT

Der Mensch ist ein Viech, was lacht Zum 80. Geburtstag des Urviechs gratuliert der Bayerische Rundfunk und erzählt Gerhard Polts ganz eigene Lebensgeschichte des Humors. Der Meister kommt natürlich auch selbst zu Wort. Anspieltipp: Die Vroni aus Kawasaki, bei Servus TV On. BR Mediathek