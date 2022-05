José Sanabria, María Laura Días Domínguez (Ill.), "Ein Blatt im Wind". Übersetzt von Gabriela Stöckli. € 16,90 / 48 Seiten. Nord-Süd-Verlag, Zürich 2018. Ab fünf Jahren und für alle Zeitungsfans. Foto: Nord-Süd-Verlag

In diesem Bilderbuch erzählt euch eine ganz besondere Zeitung aus ihrem Leben. Die Geschichte beginnt mit ihrer "Geburt" in der Druckerei und dem Weg zum Kiosk. Dort wird sie jedoch von niemandem gekauft, sondern durch einen starken Windstoß in alle Richtungen verstreut. Eine spannende Reise beginnt. Jedes einzelne Blatt gelangt zu einer anderen Person. Eine traurige Frau putzt mit einer Seite ihren Spiegel und kann sich so wieder selbst sehen, ein Kind bastelt ein Papierschiffchen und erfreut sich daran. Wieder jemand anderer versteckt sich hinter einer Seite, weil er schüchtern ist. Ein weiteres Blatt dient einem Obdachlosen als Decke, ein anderes als Regenschutz. Erst das allerletzte Blatt gelangt zu einem Mann, der darin tatsächlich liest – und zwar die "wunderbarste Nachricht der Welt". Was glaubst Du, welche Nachricht das war?