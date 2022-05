11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Herbert Kickl, Bundes parteiobmann FPÖ. Die Fragen stellen Eva Linsinger (Profil) und Hans Bürger (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

18.25 DOKUMENTATION

Österreich Bild: Geben für Leben – Mit einer Stammzellspende Leben retten Für Leukämiepatienten und -patientinnen ist eine Stammzellenspende oft die einzige Hoffnung. Wie kann der rettende genetische Zwilling gefunden werden? Wie funktioniert eine Stammzellenspende? Was passiert bei einer Stammzellentransplantation? Ines Hergovits-Gasser fragt beim Vorarlberger Verein Geben für Leben nach. Bis 18.57, ORF 2

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: What The Wind Took Away

(A/TR 2017, Helin Celik, Martin Klingenböck)

Die Filmemacher drehen in einem türkischen Flüchtlingslager und porträtieren Jesidinnen und Jesiden, denen alles genommen wurde. Bei Robert Buchschwenter erzählen Helin Celik und Martin Klingenböck, wie es gelang, im Lager zu drehen. Bis 21.45, Okto

20.15 LEBENSKRISE

Leid und Herrlichkeit (ES 2019, Pedro Almodóvar) Der spanische Regisseur Salvador Mallo feierte in den 1980er-Jahren als unkonventioneller Filmkünstler große Erfolge, jetzt steckt er in einer schweren Existenzkrise. Filmemacher Pedro Almodóvar vermischt hier Autobiografisches und Fiktion. Mit Antonio Banderas und Penélope Cruz. Bis 22.05, Arte

Antonio Banderas als gealterter Filmemacher Salvador mit tiefer Sinnkrise – Pedro Almodóvars "Leid und Herrlichkeit", 20.15 Uhr, Arte. Foto: El Deseo DA

21.30 DOKUMENTATIONEN

Meine Großeltern, die Nazis Die Doku beschäftigt sich mit dem bisher wenig be arbeiteten Thema der Aufarbeitung der NS -Vergangenheit innerhalb sogenannter Täter familien. Wie werden Familiengeschichten weitergegeben? Und wie wirkt sich die Vergangenheit auf die nachfolgenden Generationen aus? Um 22.15 folgt Österreichs braune Flecken – Die Aufarbeitung der NS-Zeit nach 1945 und um 23.05 Die letzten 100 Tage – Countdown zum Kriegsende. Bis 0.40, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Die Waffen hoch, die Waffen nieder – Was bringt uns den Frieden wieder? Bei Tarek Leitner diskutieren Velina Tchakarova (Direktorin des Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik), Rechtsphilosoph Reinhard Merkel (angefragt), Politologe und Konfliktforscher Friedrich Glasl und Schauspieler Cornelius Obonya. Bis 23.05, ORF 2

22.10 MISANTHROP

Endlich Witwer (D 2019, Pia Strietmann) Tragikomödie eines Mannes – großartig besetzt mit Joachim Król, der nach dem Tod seiner Frau hartnäckig versucht sein fades, unglückliches Leben weiterzuführen.

Bis 23.40, 3sat

23.05 DOKUMENTATION

Die Erfindung der guten Mutter Welchen Stellenwert hatte Muttersein in anderen Epochen? Gibt es den Mutterinstinkt? Wer entscheidet, wie eine gute Mutter zu sein hat? Regisseurin Marion Priglinger begibt sich auf die Spuren der Mythen, die sich um das Bild der Mutter ranken. Bis 0.00, ORF 2