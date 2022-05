Ein chinesischer H-6-Bomber durchfliegt Taiwans Luftverteidigungszone. Foto: Taiwan Ministry Of National Defense

Taipeh/Peking – China hat erneut mehrere Kampfflugzeuge in die Luftverteidigungszone Taiwans geschickt. Unter den 18 chinesischen Flugzeugen waren zwölf Kampfjets vom Typ J-16 und J-11 und zwei H-6-Bomber, wie das Verteidigungsministerium in Taipeh am Freitag erklärte. Es handelte sich um den zweitschwersten Vorfall dieser Art seit Jahresbeginn. Im Jänner waren nach Angaben Taipehs 39 chinesische Flugzeuge in Taiwans Luftverteidigungszone eingedrungen.

Raketenabwehr wurde aktiviert

Das taiwanische Verteidigungsministerium erklärte, es habe am Freitag seinerseits Flugzeuge losgeschickt, um Warnungen auszusenden. Zudem sei die Raketenabwehr aktiviert worden.

Taiwan hatte erst im September 2020 damit begonnen, seine Daten über Verletzungen der eigenen Luftverteidigungszone zu veröffentlichen. Die Zone ist deutlich größer als der eigentliche Luftraum der Insel, zum Teil überschneidet sie sich mit der chinesischen.

Drohungen und Provokationen

Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die notfalls mit Gewalt unter die eigene Kontrolle gebracht werden soll. Insgesamt verzeichnete Taiwan vergangenes Jahr 969 eindringende chinesische Kampfflieger.

Der bisherige Höhepunkt war im vergangenen Oktober, als in den vier Tagen um den Nationalfeiertag Chinas insgesamt 149 Kampfflugzeuge in Taiwans Luftverteidigungszone eindrangen. In diesem Jahr wurden bereits Verstöße durch mehr als 370 chinesische Flugzeuge registriert. (APA, 6.5.2022)