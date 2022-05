Vom Energiegutschein zum Aufbau strategischer Gasreserven: Der Staat muss derzeit hohe Kosten schultern, die sich aus der internationalen Energiekrise ergeben. Nicht nur gilt es, die sozialen Folgen abzufedern, damit sich die Menschen weiterhin Heizen und Autofahren leisten können, sondern auch, die Versorgungssicherheit sicherzustellen, damit im kommenden Winter beispielsweise genug Erdgas zur Verfügung steht.

All das kostet enorme Summen Steuergeld. Es sind Summen, von denen letztlich auch der private Sektor profitiert. Wenn etwa in Österreich um ein bis zwei Milliarden Euro eine strategische Gasreserve angelegt wird, kommt dies auch Energieunternehmen zugute. Es sorgt für einen stabilen Markt und für Preise, die nicht allzu sehr nach oben ausschlagen.

Angesichts dessen sollten sich Energieunternehmen an den Kosten der Krise beteiligen müssen, beispielsweise in Form einer Gewinnabschöpfung. Von derartigen Maßnahmen profitieren am Ende sie selbst ebenso wie die Energiekonsumenten.

Dies umso mehr, als die Unternehmen gerade traumhafte Gewinne einfahren. Diese haben rein gar nichts mit ihrer bisherigen Leistung zu tun, sondern sind allein der stürmischen Entwicklung am Weltmarkt geschuldet. Die Internationale Energieagentur schätzt die "Windfall-Profits" von Energiekonzernen in der EU im Jahr 2022 auf 200 Milliarden Euro. Entsprechend der Wirtschaftsleistung Österreichs hieße das, dass in Österreich unvorhergesehene Profite von rund fünf Milliarden Euro angefallen sind.

In der schlimmsten Energiekrise seit den Ölpreisschocks der 1970er-Jahre ist es geboten, einen Teil davon abzutreten.