Mercedes-Pilot Russel Schnellster im Freien Training am Freitag, Hamilton Vierter – Verstappen ohne Zeit in zweiter Session

In dieser Galerie: 2 Bilder Schnellster der ersten Session: Charles Leclerc. Foto: APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI Schnellster der zweiten Session: George Russell. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Mark Thomps

Miami – Mercedes hat sich vor dem neuen Formel-1-Rennen in Miami (Sonntag, 21.30 Uhr/Sky) zurückgemeldet. Mit einem neuen Heckflügel drehte George Russell im freien Training auf dem 5,412 km langen Kurs in 1:29,938 Minuten überraschend die schnellste Runde, sein Teamkollege und Rekordchampion Lewis Hamilton untermauerte mit Platz vier (+0.241) den guten Eindruck der Silberpfeile.

Der WM-Führende Charles Leclerc (+0.106) landete auf der neuen Strecke rund um das Hard-Rock-Stadium auf Platz zwei, Weltmeister Max Verstappen hatte hingegen mit technischen Problemen zu kämpfen und schaffte in der zweiten Session keine gezeitete Runde. "Ich kann überhaupt nicht lenken, sorry, die Lenkung hängt", funkte der Niederländer an seine Red-Bull-Box.

Vor dem fünften Saisonrennen hat Leclerc in der WM-Wertung 27 Punkte Vorsprung auf Verstappen, der zuletzt in Imola gewann. "Ich weiß nicht, wer an diesem Wochenende vorne sein wird", sagte Leclerc, bislang sei es "immer sehr eng" zugegangen gegen Verstappen. Er sei sich aber sicher, dass er "eine Chance" auf den Sieg habe, wenn er keine Fehler mache. (sid, 6.5.2022)