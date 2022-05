Charles Leclerc Foto: APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Miami – WM-Leader Charles Leclerc hat beim erstmals ausgetragenen Formel-1-Grand-Prix in Miami die erste Trainingsbestzeit erzielt. Der Ferrari-Pilot ließ am Freitag den Briten George Russell im Mercedes um 0,071 Sekunden hinter sich, Drittschnellster war Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Leclerc führt vor dem fünften Saisonlauf 27 Punkte vor Titelverteidiger Verstappen.

Das Miami International Autodrome gibt 2022 sein Debüt im Rennkalender. Rund um das Hard Rock Stadium, der Heimat des Football-Teams Miami Dolphins, wurde eine 5,412 Kilometer lange Strecke gebaut.

Zu Beginn hatten die Fahrer auf der noch rutschigen Strecke freilich sichtlich Mühe mit dem neuen Kurs. Wegen eines Unfalls von Alfa-Romeo-Fahrer Valtteri Bottas war das Training für mehrere Minuten für Reparaturarbeiten an der Streckenbegrenzung unterbrochen. Ein Hochgeschwindigkeits-Abflug von Leclercs Teamkollegen Carlos Sainz verlief glimpflich.

Mercedes hat in Miami neue Front- und Heckflügel am Auto, was das bisher unruhige Fahrverhalten offenbar deutlich verbessert hat. Lewis Hamilton wurde dennoch nur Achter. (APA, 6.5.2022)