Inter-Goalie Samir Handanovic, Stürmer Lautaro Martinez und Mittelfeldspieler Arturo Vidal in Jubelpose. Foto: APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Mailand – Inter Mailand hat im Meisterrennen der italienischen Fußball-Serie-A vorgelegt. Am Freitagabend setzte sich der Titelverteidiger zum Auftakt der drittletzten Runde zuhause trotz 0:2-Rückstands nach 28 Minuten gegen Nachzügler Empoli mit 4:2 (2:2) durch und kletterte einen Punkt vor Lokalrivalen AC Milan an die Tabellenspitze. Milan kann am Sonntag (20.45 Uhr) mit einem Sieg bei Hellas Verona wieder an Inter vorbeiziehen.

Ein Eigentor von Simone Romagnoli (40.), ein Doppelpack von Lautaro Martinez (45./64.) und ein später Treffer von Alexis Sanchez (90.+4) bewahrten Inter vor einem Ausrutscher. Empoli war mit Toren durch Andrea Pinamonti (5.) und Kristjan Asllani (28.) ein starker Start gelungen.

Juventus Turin verpasste derweil durch eine unglückliche 1:2 (0:0)-Niederlage beim FC Genua den Sprung auf Rang drei. Der italienische Rekordmeister führte nach einem Tor durch Paulo Dybala (48.) lange, dann sorgten jedoch Albert Gudmundsson (87.) und Domenico Criscito per Foulelfmeter (90.+6) für die späte Wende. Die Qualifikation für die Champions League hatte Juve schon vor dem Spiel sicher. (APA, sid, 6.5.2022)