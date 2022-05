Gewinnt Stuttgart am Sonntag beim FC Bayern, dann ist der Abstieg der Arminia besiegelt

Sichtlich geknickte Bielefelder. Foto: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Bochum – Für Arminia Bielefeld und das Österreicher-Trio Manuel Prietl, Patrick Wimmer und Alessandro Schöpf rückt der Abstieg ins deutsche Fußballunterhaus gefährlich nahe. Am Freitag unterlag der Tabellenvorletzte der Bundesliga beim VfL Bochum mit 1:2 (1:1). Gewinnt Stuttgart am Sonntag beim bereits als Meister feststehenden FC Bayern, stünde der achte Bundesliga-Abstieg der Arminia fest.

Den direkten Klassenverbleib können die auch in Bochum größtenteils äußerst harmlosen Bielefelder trotz des Treffers von Joakim Nilsson in der 35. Minute nicht mehr schaffen. Platz 16 ist die letzte Hoffnung. Vor 25.000 Zuschauern sorgten Sebastian Polter (22.) und George Bello (89.) per Eigentor für die Bochumer Treffer, Kapitän Prietl spielte ebenso wie Wimmer durch, Schöpf wurde im Finish (84.) ausgetauscht. (APA/dpa, 6.5.2022)