Zum Zeitpunkt des Unglücks am Freitag hielten sich zahlreiche Angestellte in dem Hotel auf. Als Ursache der Explosion wird ein Gasleck vermutet

Rettungs- und Löscharbeiten in der Nacht von Freitag auf Samstag. Foto: APA/AFP/ADALBERTO ROQUE

Havanna – Bei einer heftigen Explosion in einem Fünf-Sterne-Hotel am Freitag im Zentrum der kubanischen Hauptstadt Havanna sind mindestens 22 Menschen getötet worden. Dutzende weitere wurden nach Behördenangaben verletzt. 64 Menschen seien zur Behandlung in Krankenhäuser gekommen, darunter 14 Minderjährige, wie das Präsidialamt am Freitag (Ortszeit) auf Twitter mitteilte. Mutmaßliche Unglücksursache ist ein Gasleck.

Bei der Explosion wurden die ersten vier Etagen des Fünf-Sterne-Hotels "Saratoga schwer beschädigt. Zum Zeitpunkt des Unglücks hielten sich zahlreiche Angestellte in dem Hotel auf, um die Wiedereröffnung am kommenden Dienstag nach einer umfassenden Renovierung vorzubereiten. Ausländer waren nach ersten Angaben der Behörden nicht unter den Opfern. Auch der Dom einer nahegelegenen Kirche stürzte ein und in der Nähe parkende Autos wurden zerstört.

Wechsel von Gasflasche

Die Explosion ereignete sich am Freitag kurz nach 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MESZ). Ein Vertreter der örtlichen Behörden sagte laut dem staatlichen Nachrichtenportal "Cubadebate", in dem Hotel sei eine Flüssiggasflasche gewechselt worden. Durch einen Riss in einer Leitung sei es zur Explosion gekommen.

Das Hotel Saratoga verfügt über 96 Zimmer, zwei Restaurants und ein Schwimmbad auf dem Dach. In den vergangenen Jahren waren Stars wie Madonna und Beyoncé dort eingekehrt. (APA, 7.5.2022)