Bei der Machtübernahme im August 2021 hatten die Taliban versprochen die Frauenrechte zu wahren. Jetzt werden sie immer weiter eingeschränkt. Foto: AP / Hussein Malla

Die afghanische Taliban-Regierung erklärte am Samstag, dass Frauen ab sofort in der Öffentlichkeit ihr Gesicht bedecken müssen. Das wurde per Dekret von Taliban-Chef Hibatullah Akhundzada vorgeschrieben. Als "ideale Gesichtsverhüllung" wurde die Burka empfohlen, die auch die Augen bedeckt.

Frauen sollten die Ganzkörperbedeckung tragen, "da dies traditionell und respektvoll ist", erklärte Akhundzada in einem Erlass am Samstag. Eine Burka bedeckt auch die Augen der Trägerin mit einer Art Gitter aus Stoff. Es ist die bisher strikteste Einschränkung für das Leben afghanischer Frauen seit der erneuten Machtübernahme der Taliban im August 2021.

Die Taliban hatten damals eine moderate Regierung versprochen. In den vergangenen Monaten wurden jedoch zahlreiche Freiheiten von Frauen beschnitten. Die weiterführenden Schulen für Mädchen wurden zunächst geöffnet und nach wenigen Stunden wieder geschlossen. Zehntausende Frauen, die für die Regierung arbeiteten, verloren ihre Arbeitsplätze. Frauen dürfen das Land zudem nur noch in Begleitung eines männlichen Verwandten verlassen. (APA, 7.5.2022)