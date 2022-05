In Sibirien lodern erneut die Flammen. Foto: IMAGO/SNA

Moskau – In der sibirischen Region Krasnojarsk wüten nach Angaben russischer Behörden mehrere Brände. Rund 200 Gebäude stünden in Flammen, darunter mehrere Sägewerke und ein Kindergarten, teilte das Katastrophenschutzministerium der Region am Samstag mit. Bisher wurden fünf Tote gemeldet. Die Brände sollen sich in mehr als 16 bewohnten Gebieten ausbreiten.

Die örtlichen Behörden riefen für die Region den Notstand aus. "Die Löscharbeiten werden durch die Wetterbedingungen erschwert", erklärte das Ministerium. Starke Winde beschleunigten die Ausbreitung der Brände. Für die Löscharbeiten waren nach Behördenangaben rund 300 Feuerwehrleute und mehr als 90 Fahrzeuge im Einsatz

In Sibirien kommt es immer wieder zu riesigen Bränden. Im Vorjahr waren dabei rekordverdächtige 18,2 Millionen Hektar Wald und Steppe verbrannt. Für die Bekämpfung der Feuersbrünste wurden in der Vergangenheit oft auch Soldaten eingesetzt. Die sind allerdings derzeit im Krieg gegen die Ukraine gebunden. (APA, 7.5.2022)