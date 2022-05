5.168 positive Tests wurden in Österreich seit gestern gemeldet. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 5.168 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt gab es bisher 4.177.928 positive Testergebnisse in Österreich. Derzeit befinden sich 987 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 78 auf Intensivstationen betreut.

Mit Stand Samstag (7. Mai, 9:30 Uhr) sind österreichweit 18.242 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben und 4.090.144 wieder genesen. In den vergangenen 24 Stunden starben 14 Personen.

Auf die Bundesländer teilen sich die Neuinfektionen wie folgt auf:

Burgenland: 193

Kärnten: 251

Niederösterreich: 1.233

Oberösterreich: 729

Salzburg: 276

Steiermark: 553

Tirol: 269

Vorarlberg: 103

Wien: 1.561

Die gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination (GECKO) beobachtet außerdem die Entwicklung bezüglich der beiden neuen Virusvarianten, BA.4 und BA.5, die in Südafrika bereits eine neue Welle ins Rollen gebracht haben. Auch in Österreich wurden bereits erste Fälle nachgewiesen. Noch unklar ist, ob bei den neuen Varianten die Entkoppelung von Infektionsgeschehen und Spitalsbelegung ähnlich stark ist wie bei Omikron BA.1. Und: Aktuelle Daten lassen darauf schließen, dass eine frühere BA.1-Infektion nicht ausreichend vor einer Infektion mit BA.4/BA.5 schützt, machen die Gecko-Experten aufmerksam. (red, 7.5.2022)