Der südkoreanische Hersteller will Fahrzeuge entwickeln, die keine Straße mehr brauchen

Der Fahrzeug-Prototyp "Elevate" kann Roboter-Beine ausfahren und so auch über Geröll gehen. Foto: Hyundai

Geht es nach der Forschungsabteilung "Ultimate Mobility" von Hyundai, sollen Fahrzeuge nicht mehr nur auf gut ausgebauten Straßen verwendet werden können, sondern mit allen möglichen Terrains zurechtkommen. Sie sollen auch nicht mehr nur fahren, sondern auch laufen, klettern und sogar fliegen können. In einem neu eröffneten Forschungszentrum in den USA soll die Entwicklung solcher Fahrzeuge jetzt vorangetrieben werden.

Mehrheit an Boston Dynamics

Der südkoreanische Hersteller ist bereits in den vergangenen Jahren mit spannenden Konzepten und Prototypen aufgefallen, die Fahrzeugtechnik mit Robotik und Drohnentechnologie verknüpfen. Nachdem der Konzern mittlerweile auch 80 Prozent an der Roboterfirma Boston Dynamics hält, die für ihre gruselig-faszinierenden Roboter-Hunde und andere zwei- und vierbeinige Kreaturen bekannt ist, verfügt Hyundai zudem über das notwendige Know-how, um die Pläne in die Tat umzusetzen.

HyundaiUSA

Wie das Unternehmen mitteilte, soll auf Basis des bereits 2019 vorgestellten Konzepts "Elevate" ein Fahrzeug entwickelt werden, das neben vier Rädern auch über vier Roboterbeine verfügt und so selbst unebenes felsiges Terrain mühelos überwinden kann. Das Gefährt, in dem zwei Personen Platz haben werden, soll etwa bei Katastropheneinsätzen zum Einsatz kommen, bei denen herkömmliche Fahrzeuge nicht einsetzbar sind.

Lastenfahrzeug für den Weltraum

Aber auch ein autonomes kleineres Fahrzeug ist geplant, das etwa zur Beförderung von Lasten auf tückischem Untergrund eingesetzt werden kann. Hyundai zufolge sollen die in dem Forschungszentrum entwickelten Lösungen sich auch für den Einsatz im Weltraum, aber auch im Rohstoffabbau eingesetzt werden können. Auch dieses Roboterfahrzeug soll bei Naturkatastrophen und anderen gefährlichen Einsätzen Verwendung finden. (red, 7.5.2022)