Liebe Leserin, lieber Leser!

Dass die legendäre Adventure-Serie "Monkey Island" aus den 1990er-Jahren noch in diesem Jahr von Erfinder Ron Gilbert eine Fortsetzung bekommen wird, hat für viel Enthusiasmus in der Gaming-Community gesorgt. In der Realität dürfte es allerdings sehr schwer werden, das Spielkonzept in die 2020er-Jahre zu übersetzen und dabei alle zufriedenzustellen.

Verschwörungserzählungen haben seit Beginn der Corona-Pandemie Hochkonjunktur. Auch beim Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine spielen sie zusammen mit russischer Desinformation eine große Rolle. Eine neue Untersuchung zeigt, dass Ungeimpfte deutlich anfälliger sind, pro-russische Verschwörungserzählungen zum Ukraine-Krieg zu glauben.

Und dann war da noch das Roboter-Auto von Hyundai, das nicht nur fahren, sondern auch laufen und klettern soll; sowie ein interessantes Webtool, mit dem man herausfinden kann, wann es in der eigenen Straße schattig wird.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

"Return to Monkey Island" steht vor einem unlösbaren Problem

Ukraine-Krieg: Mehrheit der Ungeimpften glaubt an eine Verschwörung

Hyundai baut Roboter-Auto, das laufen und klettern kann

Capture One: Größter Lightroom-Konkurrent kommt endlich aufs iPad

Amazon muss Strafe wegen nicht zertifizierter Masken zahlen

Donald Trump blitzt wegen Twitter-Verbots vor Gericht ab

Mit diesem Tool findet man heraus, wann es in der eigenen Straße schattig ist

Twitch-Streamer: Der Prozess Heard gegen Depp als Unterhaltungssendung