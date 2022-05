Charles Leclerc drehte in Q3 die schnellste Runde und holte die dritte Pole der Saison. Foto: IMAGO/Julien Delfosse

Miami – Ferrari hat das Qualifying für den ersten Formel-1-Grand Prix in Miami dominiert. WM-Leader Charles Leclerc erzielte am Samstag in 1:28,796 Minuten Bestzeit und startet damit am Sonntag (21.30 Uhr MESZ, live ServusTV und Sky) neben seinem Teamkollegen Carlos Sainz aus der Pole Position ins fünfte Saisonrennen. Max Verstappen verpatzte im Qualifying zwar seinen letzten Versuch, bildet als Dritter aber zusammen mit Sergio Perez die zweite Reihe.

Leclerc führt in der WM vor dem fünften Saisonrennen 27 Punkte vor Weltmeister Verstappen, beide haben bisher je zwei Rennen gewonnen. Das Miami International Autodrome gibt 2022 sein Debüt im Rennkalender. Rund um das Hard Rock Stadium, der Heimat des Football-Teams Miami Dolphins, ist auf den Parkplätzen der City ein 5,412 Kilometer langer und anfangs noch sehr rutschiger Stadtkurs, der teilweise unter Autobahnen verläuft, gebaut worden.

Qualifying ohne Probleme

Bei 33 Grad Luft- und 52 Grad Asphalttemperatur verlief das Qualifying auf dem teilweise sehr engen Kurs problemlos. Überraschend kam das frühe Aus für Mercedes-Pilot George Russell schon im zweiten Quali-Abschnitt, nachdem der Brite am Freitag noch die Zeitentabelle angeführt hatte. Womöglich wurde Russell von seinem Team zu früh auf die Strecke geschickt.

Verstappen verspielte die Chance auf die Pole mit einem Fehler. Foto: REUTERS/Marco Bello

Hamilton schaffte es hingegen in Q3, obwohl er sich zunächst über die Rückkehr des "Hüpfens" an seinem W13 beklagt hatte. Am Ende belegte der siebenfache Weltmeister Platz sechs. Verstappen war trotz der verpassten Pole und seines Fehlers zufrieden, nachdem er am Freitag noch technische Riesenprobleme am Auto hatte. "Insgesamt bin ich zufrieden. Ich musste heute die Strecke lernen und die Balance des Autos finden."

"Das ist natürlich cool. Aber es wird ein harter Kampf morgen", sagte Leclerc. Bei Ferrari freute man sich nach dem Heim-Desaster von Imola besonders über die gute Vorstellung in Amerika. Ferrari ist in den USA äußerst beliebt.

Ocon-Crash im dritten Training

Wegen eines Unfalls von Esteban Ocon war zuvor auch die dritte und letzte Übungseinheit am Samstagnachmittag (Ortszeit) für mehrere Minuten unterbrochen worden. Der Franzose war mit seinem Alpine in die Streckenbegrenzung gekracht. Schon am Freitag hatte es drei Rote Flaggen in den Trainings gegeben.

Ocons geschrotteter Dienstwagen. Foto: IMAGO/GREG NASH

Ocon konnte wegen des massiven Schadens an seinem Auto nicht am anschließenden Qualifying teilnehmen, darf aber am Sonntag im Rennen antreten. Der Pilot war nach dem heftigen Einschlag in Kurve 14 – dort war am Vortag schon Carlos Sainz im Ferrari verunfallt – wegen der dabei aufgetretenen hohen G-Kräfte im Medical Center untersucht und für fit erklärt worden. (APA, 7.5.2022)