Katalanen gewinnen durch ein Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit 2:1 bei Betis Sevilla

Später Jubel der Katalanen. Foto: AP/Jose Breton

Der FC Barcelona hat die erneute Teilnahme an der Fußball-Champions-League sicher. Die Katalanen gewannen am Samstag durch ein Tor von Jordi Alba in der vierten Minute der Nachspielzeit 2:1 (0:0) bei Betis Sevilla.

Drei Spiele vor Saisonende liegt Barcelona als Tabellenzweiter elf Punkte vor dem fünftplatzierten Pokalsieger Betis, für den Marc Bartra (79.) kurz nach dem 0:1 durch Ansu Fati (76.) ausglich. Als Meister steht bereits der Champions-League-Finalist Real Madrid fest. (sid, 7.5.2022)