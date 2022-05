3.617 positive Corona-Tests wurden seit gestern gemeldet. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 3.617 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das war der niedrigste Tageswert seit dem 3. Jänner (3.311) und lag auch deutlich unter den Zahlen der vergangenen beiden Sonntage, als die Ministerien 4.363 (1. Mai) bzw. 5.810 (24. April) neue Fälle bekanntgegeben hatten. Die 3.617 neuen Corona-Fälle lagen auch unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (5.234), was die Sieben-Tage-Inzidenz auf 408 Fälle je 100.000 Einwohner sinken ließ. Insgesamt gab es bisher 4.181.545 positive Testergebnisse in Österreich. Derzeit befinden sich 950 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 81 auf Intensivstationen betreut.

Mit Stand Samstag (8. Mai, 9:30 Uhr) sind österreichweit 18.245 Personen mit Sars-CoV-2 Infektion verstorben und 4.095.510 wieder genesen. In den vergangenen 24 Stunden starben drei Personen nach einer Corona-Infektion.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer wie folgt auf:

Burgenland: 239

Kärnten: 225

Niederösterreich: 1.051

Oberösterreich: 589

Salzburg: 169

Steiermark: 323

Tirol: 220

Vorarlberg: 109

Wien: 692

Das Impfen gegen Covid-19 ist mittlerweile eine Art Randphänomen geworden. 1.792 Impfungen sind am Samstag durchgeführt worden, davon waren 45 Erststiche und 218 Zweitstiche. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses in Österreich bisher 6.824.402 Personen zumindest eine Impfung erhalten. 6.088.500 Menschen und somit 67,8 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz.

(red, 8.5.2022)