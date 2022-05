Das australische Unternehmen Airseed Technologies will so der Abforstung und schwindenden Biodiversität entgegenwirken

Die Drohnen sollen mehrere Tausend Bäume am Tag pflanzen können. Foto: Screenshot / Youtube / Airseed Technologies

100 Millionen: So viele Bäume will das australische Startup Airseed Technologies bis 2024 gepflanzt haben, um der zunehmenden Abforstung und dem damit einhergehenden Verlust an Biodiversität entgegenzuwirken. Möglich machen sollen das Künstliche Intelligenz und spezielle Saatgutkapseln – die mittels Drohnen in den Boden geschossen werden, berichtet "Euronews".

Schon ein einzelner Oktokopter des Unternehmens soll in der Lage sein, im autonomen Flug mehr als 40.000 Bäume täglich zu pflanzen. Ein Vorgehen, das den Prozess im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um 25 Prozent beschleunigen und um 80 Prozent günstiger machen soll. Bisher, so das Unternehmen, wurden so bereits 50.000 Bäume gepflanzt.

Überwachtes Wachstum

Das verwendete Saatgut wird laut den Berichterstattern stets so ausgewählt, dass es in der Zielumgebung möglichst gut wächst und gedeiht. Für den Transport befindet sich dieses in speziellen Kapseln, die dem Bericht zufolge aus Biomasseabfällen gefertigt ist. Das soll Schutz vor Tieren bieten und das Wachstum unterstützen.

AirSeed Technologies

Während des Flugs folgen die Drohnen einem vorgegebenen Weg, heißt es im Bericht. Dabei werde stets die Position des gepflanzten Saatguts abgespeichert, um den Wachstumsprozess zu überwachen.

"Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir die Gesundheit des Bodens wiederherstellen müssen. Wir müssen die mikrobiellen Strukturen im Boden wiederherstellen und die primären Nahrungsgrundlagen für Tiere wiederherstellen", sagt der Airseed-CEO Andrew Walker zu "Euronews". (red, 8.5.2022)