Polizei und Armee hatten in der Nähe der Ortschaft Elad nach den Palästinensern gefahndet. Foto: APA/AFP/GIL COHEN-MAGEN

Jerusalem – Nach dem gewaltsamen Tod dreier Israelis am vergangenen Donnerstag haben israelische Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben die Täter gefasst. Es handle sich um zwei Palästinenser, teilten die Polizei, der Geheimdienst Schin Bet und das Militär am Sonntag mit. "Die beiden Terroristen, die bei dem tödlichen Angriff in der Stadt Elad drei israelische Zivilisten ermordet haben, wurden gefasst", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Behörden. Die Männer im Alter von 19 und 20 Jahren seien in der Nähe von Elad festgenommen worden. Bei dem Angriff am israelischen Unabhängigkeitstag waren auch zwei Menschen verletzt worden.

Gewaltwelle

In den vergangenen Wochen haben Palästinenser und Mitglieder der arabischen Minderheit in Israel mehrere Angriffe verübt, bei denen 18 Menschen ums Leben kamen, darunter sowohl Zivilisten als auch Mitglieder der Sicherheitskräfte. Israel hat mit Razzien und Festnahmen in palästinensischen Städten und Dörfern reagiert. Seit Anfang des Jahres sind mindestens 40 Palästinenser durch israelische Sicherheitskräfte getötet worden, darunter unbewaffnete wie auch bewaffnete Personen. (Reuters, 8.5.2022)