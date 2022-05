Beiträge sollen mehr Platz erhalten. Foto: Instagram

Instagram konzentriert sich schon länger nicht mehr ausschließlich auf Fotografie. Wie man an der Einführung von IGTV und Reels sehen kann, fokussiert man sich mittlerweile auf Bewegtbild Vor allem kurze, unterhaltsame Videos sollen gepusht werden, um der chinesischen Social-Media-Plattform Tiktok Konkurrenz zu machen. Dieser scheint man sich nun auch designtechnisch anzunähern zu wollen. Derzeit testet Instagram einen Homescreen, auf dem einem Beiträge im Vollbild angezeigt werden.

In einer Videobotschaft auf Twitter thematisiert auch Instagram-Chef Adam Mosseri das neue Feature. Dieses bezeichnet er als "neues, beeindruckendes Betrachtungserlebnis im Haupt-Feed" der App. Die Entwicklung sei Teil der Zukunft von Instagram, in der vor allem Videobeiträge eine wichtige Rolle einnehmen sollen. Diese sollen direkt nach dem Öffnen der App einen prominenten Platz erhalten.

Wichtiger Markt

Wie "Techcrunch" berichtet, machen Reels bereits 20 Prozent der Zeit aus, die User auf der Plattform verbringen. Auf Facebook sollen Videos bereits 50 Prozent der Nutzungszeit generieren.

Instagram hat bereits ein Beispielbild veröffentlicht, wie die Vollbild-Beiträge aussehen werden. Abgesehen von der Menüleiste am oberen Bildschirmrand und den Navigationsmöglichkeiten am unteren Rand, dürften Videos das gesamte Display einnehmen. Der Accountname, die Kommentar-, Like- und Message-Buttons liegen dabei über dem Video.

Wann genau diese Neuerung verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Ebenso wenig, welche User sie tatsächlich zu Gesicht bekommen werden. Da es sich um einen Test handelt, kann es durchaus sein, dass es nie zu einer finalen Umsetzung kommt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Verwandlung in eine "Video First"-Plattform fortgesetzt wird. (red, 8.5.2022)