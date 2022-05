Vizemeister dreht Partie im Wörthersee-Stadion trotz langer Überzahl erst in Schlussminuten zum Sieg – Jantscher mit Tor und Assist, Rot für Wimmer in 12. Minute

Markus Pink (Klagenfurt) und David Affengruber (Sturm) im Laufduell. Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Klagenfurt – Sturm Graz hat am Sonntag den sechsten Sieg aus den jüngsten sieben Fußball-Bundesliga-Partien eingefahren. Die bereits als Vizemeister feststehenden Steirer feierten gegen Austria Klagenfurt einen 2:1-Auswärtserfolg, die Tore für die Gäste erzielten Jakob Jantscher (53.) und Anderson Niangbo (87.). Turgay Gemicibasi hatte den Aufsteiger in der 48. Minute in Führung gebracht. Klagenfurt bestritt die Partie nach Rot für Nicolas Wimmer ab der zwölften Minute in Unterzahl.

Im Gedenken an den kürzlich verstorbenen Ivica Osim betraten die Sturm-Profis mit T-Shirts den Rasen, die das Konterfei des Jahrhundert-Trainers zeigten. Die mitgereisten Blackys-Fans gedachten Osim mit Sprechchören und Spruchbändern.

Das Spiel selbst begann mit klaren Vorteilen für Sturm. Bereits in der fünften Minute scheiterten Jantscher und Manprit Sarkaria bei einer Doppelchance am Klagenfurter Keeper Phillip Menzel, sieben Minuten später waren die Kärntner schon numerisch dezimiert. Jantscher kam nach einem Zweikampf mit Wimmer zu Fall, Schiedsrichter Gerhard Grobelnik entschied nach Ansicht der Video-Bilder auf Torraub und Rot – sehr zum Ärger von Austria-Coach Peter Pacult, der wegen seiner Kritik an dieser Entscheidung die Gelbe Karte sah.

Klagenfurt zog sich nach dem Ausschluss weit zurück, und Sturm fehlten die Ideen, um den Abwehrriegel zu knacken. Relativ harmlose Schüsse von Dante (25./daneben), Jon Gorenc-Stankovic (29.) und Rasmus Höjlund (45./jeweils von Menzel pariert) waren das höchste der Gefühle.

Actio und Reactio

Der Auftakt zur zweiten Hälfte verlief ganz nach dem Geschmack der Klagenfurter, als Gemicibasi einen Freistoß nach Foul an Patrick Greil versenkte (48.). Sturms Antwort erfolgte umgehend – der Sekunden zuvor eingewechselte Luca Kronberger spielte Jantscher frei, und der Routinier schloss sehenswert aus relativ spitzem Winkel ins lange Eck ab (53.). Danach konnten die Grazer keinen großen Druck auf das Siegestor entwickeln, gefährlich wurde es vorerst nur in der 73. Minute bei einem Kopfball von Gorenc-Stankovic, den Florian Jaritz auf der Linie abwehrte (73.).

Eine weitere Standardsituation brachte schließlich die Entscheidung. Jantscher schlug eine Freistoßflanke in den Strafraum, und "Joker" Niangbo war per Kopf zur Stelle (87.). Damit setzte es für den Meistergruppen-Sechsten Klagenfurt im vierten Saisonduell mit Sturm die vierte Niederlage. (APA, 8.5.2022)

Fußball-Bundesliga (30. Runde) – Meistergruppe (8. Runde):

SK Austria Klagenfurt – SK Sturm Graz 1:2 (0:0). Klagenfurt, Wörthersee Stadion, 6.850, SR Grobelnik.

Tore:

1:0 (48.) Gemicibasi (Freistoß)

1:1 (53.) Jantscher

1:2 (87.) Niangbo

Klagenfurt: Menzel – Blauensteiner, Gkezos, N. Wimmer, Schumacher (18. Mahrer) – Gemicibasi (88. Amanda), Moreira (88. Miesenböck) – Timossi Andersson, Greil, Jaritz (78. Cvetko) – Pink

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante – Ljubic, Gorenc-Stankovic, Sarkaria, Prass (53. Kronberger) – Höjlund (76. Niangbo), Jantscher (90. Lang)

Rote Karte: N. Wimmer (13./Torraub)

Gelbe Karten: Pacult (Trainer) bzw. Wüthrich, Gorenc-Stankovic